Πόσο ωφέλιμο είναι για τον οργανισμό να το καταναλώνουμε με άδειο στομάχι;

Το νερό με λεμόνι και ροζ αλάτι έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως «μαγικό ρόφημα» για αποτοξίνωση, ενέργεια και απώλεια βάρους. Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα όταν το πίνουμε;

Αρχικά, το βασικό όφελος αυτού του ροφήματος είναι η ενυδάτωση. Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, ενώ το λεμόνι προσθέτει μια μικρή ποσότητα βιταμίνης C και φρεσκάδα στη γεύση. Το ροζ αλάτι, από την άλλη, περιέχει νάτριο και ελάχιστες ποσότητες ιχνοστοιχείων όπως κάλιο, μαγνήσιο και σίδηρο, που του χαρίζουν τη χαρακτηριστική απόχρωση. Ωστόσο, οι ποσότητες αυτών των μετάλλων είναι πολύ μικρές για να έχουν ουσιαστική διατροφική σημασία διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν πως ο συνδυασμός νερού, λεμονιού και ροζ αλατιού επιταχύνει τον μεταβολισμό, μειώνει τη φλεγμονή ή προάγει την απώλεια βάρους. Αν κάποιος αισθανθεί πιο «ανάλαφρος», αυτό συνήθως οφείλεται στην αντικατάσταση θερμιδοφόρων ποτών (όπως χυμών ή αναψυκτικών) με νερό ή σε προσωρινή απώλεια υγρών, όχι λίπους.

Παρόλα αυτά, το ρόφημα μπορεί να λειτουργήσει ως δροσερός τρόπος ενυδάτωσης, ειδικά αν το καταναλώνετε μετά την άσκηση ή σε ημέρες με ζέστη, καθώς το αλάτι συμβάλλει στην αντικατάσταση ηλεκτρολυτών που χάνονται με τον ιδρώτα. Η προσοχή, όμως, πρέπει να δίνεται στην ποσότητα του αλατιού — η υπερβολική πρόσληψη νατρίου μπορεί να αυξήσει την πίεση και να επιβαρύνει την καρδιά.

Συνοψίζοντας, το νερό με λεμόνι και ροζ αλάτι δεν είναι πανάκεια, αλλά μπορεί να είναι ένας ευχάριστος τρόπος να πίνετε περισσότερο νερό μέσα στη μέρα. Για πραγματικά οφέλη στην υγεία, η ισορροπημένη διατροφή, η συστηματική άσκηση και η επαρκής ενυδάτωση παραμένουν οι πιο αξιόπιστοι σύμμαχοι ευεξίας.