Η ΕΕ εξετάζει την ταξινόμηση της αιθανόλης ως πιθανώς καρκινογόνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξινομήσει την αιθανόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε απολυμαντικά χεριών, ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με σύσταση, που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου από ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), χαρακτηρίζει την αιθανόλη ως τοξική ουσία, επισημαίνοντας αυξημένο κίνδυνο καρκίνου και πιθανές επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη. Η σύσταση προτείνει την αντικατάστασή της σε προϊόντα καθαρισμού και άλλα είδη.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA αναμένεται να συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου. Εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων καταλήξει ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος, θα προτείνει την αντικατάστασή της, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων τόνισε στους Financial Times ότι η αιθανόλη μπορεί «να εξακολουθήσει να εγκρίνεται για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις, εάν αυτές θεωρηθούν ασφαλείς βάσει των αναμενόμενων επιπέδων έκθεσης ή αν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις». Δεν έχει ακόμη ληφθεί καμία τελική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ταξινομεί τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς για την υγιεινή των χεριών.