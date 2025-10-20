Οι συστάσεις των γιατρών αλλάζουν και τα φυστίκια πλέον προτείνεται να δίνονται ακόμη και σε μωράκια τεσσάρων μηνών.

Δέκα χρόνια μετά τη δημοσίευση μιας πρωτοποριακής μελέτης που απέδειξε ότι η κατανάλωση προϊόντων φυστικιού από βρέφη μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη επικίνδυνων αλλεργιών, νέα έρευνα δείχνει ότι η αλλαγή αυτή είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πράξη.

Περίπου 60.000 παιδιά απέφυγαν να αναπτύξουν αλλεργία στα φυστίκια, μετά την οδηγία που εκδόθηκε το 2015 και ανέτρεψε την ιατρική πρακτική, προτείνοντας την εισαγωγή του αλλεργιογόνου στη διατροφή των βρεφών από την ηλικία των τεσσάρων μηνών.

«Αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, έτσι δεν είναι;» δήλωσε ο Δρ. Ντέιβιντ Χιλ, αλλεργιολόγος και ερευνητής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας και συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο ιατρικό περιοδικό Pediatrics.

Ο Χιλ και οι συνεργάτες του ανέλυσαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία από δεκάδες παιδιατρικά ιατρεία, παρακολουθώντας τις διαγνώσεις τροφικών αλλεργιών σε μικρά παιδιά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκδοση των οδηγιών.

«Μπορώ να σας πω σήμερα με βεβαιότητα ότι υπάρχουν λιγότερα παιδιά με τροφικές αλλεργίες απ’ ό,τι θα υπήρχαν αν δεν είχαμε εφαρμόσει αυτή τη δημόσια υγειονομική πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αλλεργίες στα φυστίκια σε παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών μειώθηκαν κατά περισσότερο από 27% μετά την έκδοση των αρχικών οδηγιών το 2015 για παιδιά υψηλού κινδύνου, και κατά πάνω από 40% μετά την επέκταση των συστάσεων το 2017.

Η προσπάθεια, πάντως, δεν έχει ακόμη αναστρέψει τη γενικότερη αύξηση των τροφικών αλλεργιών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια· περίπου 8% των παιδιών επηρεάζονται, εκ των οποίων πάνω από 2% έχουν αλλεργία στα φυστίκια.

Η αλλεργία στα φυστίκια προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιλαμβάνεται λανθασμένα τις πρωτεΐνες του φυστικιού ως επιβλαβείς και απελευθερώνει χημικές ουσίες που προκαλούν συμπτώματα όπως εξανθήματα, αναπνευστικά προβλήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία.

Για δεκαετίες, οι γιατροί συνέστηναν να καθυστερεί η κατανάλωση φυστικιών και άλλων πιθανών αλλεργιογόνων μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Όμως το 2015, ο Γκίντεον Λακ από το King’s College London δημοσίευσε την πρωτοποριακή μελέτη LEAP (Learning Early About Peanut Allergy), η οποία έδειξε ότι η εισαγωγή προϊόντων φυστικιού κατά τη βρεφική ηλικία μείωσε τον κίνδυνο ανάπτυξης τροφικών αλλεργιών κατά περισσότερο από 80%. Μεταγενέστερη ανάλυση έδειξε ότι η προστασία αυτή διατηρήθηκε περίπου στο 70% των παιδιών έως την εφηβεία.

Η μελέτη οδήγησε άμεσα σε νέες κατευθυντήριες οδηγίες που ενθάρρυναν την πρώιμη εισαγωγή φυστικιών, ωστόσο η εφαρμογή τους υπήρξε αργή. Μόνο το 29% των παιδιάτρων και το 65% των αλλεργιολόγων δήλωσαν ότι ακολουθούσαν τις επεκταμένες οδηγίες του 2017, σύμφωνα με έρευνες.

Η καθυστέρηση αποδόθηκε σε σύγχυση και αβεβαιότητα σχετικά με τον ασφαλέστερο τρόπο εισαγωγής των φυστικιών στη βρεφική ηλικία, σύμφωνα με σχολιασμό που συνόδευσε τη μελέτη. Αρχικά, τόσο οι γιατροί όσο και οι γονείς αμφισβητούσαν αν η πρακτική αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί εκτός αυστηρά ελεγχόμενων κλινικών συνθηκών. Ωστόσο, η νέα έρευνα προσφέρει «ενθαρρυντικές αποδείξεις ότι η πρώιμη εισαγωγή αλλεργιογόνων όχι μόνο εφαρμόζεται, αλλά ίσως έχει ήδη μετρήσιμη επίδραση», κατέληξαν οι συγγραφείς.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης των 33 εκατομμυρίων Αμερικανών που ζουν με τροφικές αλλεργίες χαιρέτισαν τα ευρήματα, βλέποντας σημάδια ότι η πρακτική κερδίζει έδαφος.

«Η έρευνα αυτή ενισχύει όσα ήδη γνωρίζουμε και αναδεικνύει μια σημαντική ευκαιρία να μειωθεί η συχνότητα και η εξάπλωση της αλλεργίας στα φυστίκια σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε η Σανγκ Πομπλέτε, διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Food Allergy Research & Education (FARE).

Η νέα μελέτη υπογραμμίζει τις τρέχουσες οδηγίες, που αναθεωρήθηκαν το 2021, και συνιστούν την εισαγωγή φυστικιών και άλλων κύριων αλλεργιογόνων μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών, χωρίς προηγούμενο έλεγχο ή τεστ, όπως ανέφερε ο Χιλ. Οι γονείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον παιδίατρο για τυχόν απορίες.

«Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη ποσότητα τροφής - λίγες δόσεις φυστικοβούτυρου, γιαουρτιού με βάση το γάλα, γιαουρτιού σόγιας ή βουτύρων ξηρών καρπών είναι πολύ καλός τρόπος να εκτεθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε αλλεργιογόνα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο», είπε.

Η 36χρονη Τίφανι Λέον, διαιτολόγος από το Μέριλαντ και διευθύντρια στο FARE, εισήγαγε νωρίς φυστίκια και άλλα αλλεργιογόνα στη διατροφή των δύο γιων της, του 4χρονου Τζέιμς και του 2χρονου Κάμερον.

Αρχικά, όπως είπε, η μητέρα της σοκαρίστηκε από τη σύσταση να δίνονται τέτοιες τροφές στα μωρά πριν την ηλικία των τριών ετών. Όμως η Λέον της εξήγησε πώς έχουν αλλάξει τα επιστημονικά δεδομένα.

«Ως διαιτολόγος, εφαρμόζω συστάσεις βασισμένες σε επιστημονικά τεκμήρια», είπε. «Όταν, λοιπόν, μου είπαν “έτσι γίνεται τώρα, αυτές είναι οι νέες οδηγίες”, απλώς σκέφτηκα: εντάξει, αυτό θα κάνουμε».

