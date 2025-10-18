Περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους ανιχνεύθηκαν σε πρώιμο στάδιο, όπου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Μια εξέταση αίματος για περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διάγνωσης, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Όπως αναφέρει το BBC, τα αποτελέσματα μιας δοκιμής στη Βόρεια Αμερική δείχνουν ότι η εξέταση ήταν σε θέση να εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα δεν έχουν καμία μορφή προγράμματος ελέγχου.

Το τεστ Galleri, που κατασκευάζεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail, μπορεί να ανιχνεύσει θραύσματα καρκινικού DNA που έχουν αποσπαστεί από έναν όγκο και κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται από το NHS.

Η δοκιμή παρακολούθησε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά για ένα χρόνο, με σχεδόν έναν στους 100 να λαμβάνει θετικό αποτέλεσμα. Για το 62% αυτών των περιπτώσεων, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ Nima Nabavizadeh, αναπληρώτρια καθηγήτρια ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, δήλωσε ότι τα δεδομένα έδειξαν ότι η δοκιμή θα μπορούσε να «αλλάξει ριζικά» την προσέγγισή τους στον έλεγχο του καρκίνου.

Εξήγησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανίχνευση πολλών τύπων καρκίνου «νωρίτερα, όταν οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας ή ακόμα και ίασης είναι μεγαλύτερες».

Το τεστ απέκλεισε σωστά τον καρκίνο σε πάνω από 99% όσων βγήκαν αρνητικοί.

Σε συνδυασμό με έλεγχο μαστού, εντέρου, πνεύμονα και τραχήλου της μήτρας, αύξησε συνολικά τον αριθμό των καρκίνων που εντοπίστηκαν επταπλάσια.

Κρίσιμο είναι ότι τα τρία τέταρτα των καρκίνων που εντοπίστηκαν ήταν εκείνοι που δεν έχουν πρόγραμμα ελέγχου, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών, του ήπατος, του στομάχου, της ουροδόχου κύστης και του παγκρέατος.

Η εξέταση αίματος αναγνώρισε σωστά την προέλευση του καρκίνου σε εννέα από τις 10 περιπτώσεις.

Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η εξέταση αίματος θα μπορούσε τελικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του καρκίνου νωρίτερα.

Επιφυλακτικοί οι επιστήμονες

Άλλοι επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα λένε ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να δείξουν εάν η εξέταση αίματος μειώνει τους θανάτους από καρκίνο.

Η Clare Turnbull, καθηγήτρια μεταφραστικής γενετικής του καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο, δήλωσε: «Δεδομένα από τυχαίες μελέτες, με τη θνησιμότητα ως τελικό σημείο, θα είναι απολύτως απαραίτητα για να διαπιστωθεί εάν η φαινομενικά πρώιμη ανίχνευση από την Galleri μεταφράζεται σε οφέλη στη θνησιμότητα».

Τα κορυφαία αποτελέσματα πρόκειται να δημοσιευτούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στο Βερολίνο το Σάββατο, αλλά οι πλήρεις λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα μιας τριετούς δοκιμής που θα περιλαμβάνει 140.000 ασθενείς του NHS στην Αγγλία, η οποία θα δημοσιευτεί τον επόμενο χρόνο.

Το NHS έχει δηλώσει προηγουμένως ότι εάν τα αποτελέσματα είναι επιτυχή, θα επεκτείνει τις δοκιμές σε ένα ακόμη εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Sir Harpal Kumar, πρόεδρος της βιοφαρμακευτικής στο Grail, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ συναρπαστικά».

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, είπε: «Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο το κάνουν επειδή ανακαλύπτουμε τον καρκίνο τους πολύ αργά».

Πολλοί καρκίνοι εντοπίζονται όταν είναι «ήδη πολύ προχωρημένοι», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι «να στραφούμε σε νωρίτερη ανίχνευση, όταν έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και δυνητικά θεραπευτικές».

Ωστόσο, ο Naser Turabi του Cancer Research UK προειδοποίησε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να «αποφευχθεί η υπερβολική διάγνωση καρκίνων που μπορεί να μην έχουν προκαλέσει βλάβη».

«Η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου θα «διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξέταση των στοιχείων και στον καθορισμό του κατά πόσον αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν από το NHS», πρόσθεσε.