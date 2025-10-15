Μόνο με άδεια από τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ οι δηλώσεις υγειονομικών για τα νοσοκομεία.

Λίγες ώρες μετά τα χημικά σε εργαζόμενους στο νοσοκομείο «Αττικόν», κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη, η απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ για απαγόρευση δηλώσεων των υγειονομικών προκαλεί νέες αντιδράσεις.

Με έγγραφο που έστειλε ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου προς τους επιστημονικά υπεύθυνους των νοσοκομείων, ενημερώνει ότι απαγορεύεται να μιλούν σε δημοσιογράφους για υπηρεσιακά ζητήματα, εάν δεν πάρουν πρώτα έγκριση από τον ίδιο.

Η νέα οδηγία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. «Δε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών», διεμήνυσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος.

Η οδηγία προς τους υγειονομικούς της 2ης ΥΠΕ

«Παροχή οδηγιών» είναι το θέμα του εγγράφου που έστειλε διοικητής της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός, στους επιστημονικά υπεύθυνους των μονάδων υγείας.

Το έγγραφο αναφέρει:

«Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

Δεν θα γίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους επιστημονικά υπεύθυνους των μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο οποίος και θα παράσχει τη σχετική έγκριση.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω».

ΟΕΝΓΕ: Δε θα τους περάσει

Η οδηγία του διοικητή της 2ης ΥΠΕ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ. «Δε θα τους περάσει», τόνισε και υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι «δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια» για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, όπως και εκείνα των ασθενών.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ επεσήμανε:

«Η κατάσταση του δημοσίου συστήματος Υγείας δεν φτιασιδώνεται όσες κορδέλες και κόψουν κι όσα εγκαίνια κι αν κάνουν. Οι ανακαινισμένοι χώροι δε δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές.

Δε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των αστικών κομμάτων που θεωρούν την υγεία του λαού κόστος θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει».