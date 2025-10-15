Κινόα και κουσκούς έχουν πολλά κοινά και είναι εύκολο να τα μπερδέψετε. Oι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

Η κινόα έχει χαρακτηριστεί ως «υπερτροφή» και πολλοί έχουν αντικαταστήσει το ρύζι με αυτήν. Στην πραγματικότητα η κινόα είναι σπόρος, αλλά συχνά αντιμετωπίζεται σαν δημητριακό. Το κουσκούς παρασκευάζεται από χοντρόκοκκο σιμιγδάλι, μοιάζει περισσότερο με ζυμαρικό, αλλά επίσης αντιμετωπίζεται και σαν δημητριακό.

Κινόα και κουσκούς έχουν πολλά κοινά και είναι εύκολο να τα μπερδέψετε. Παρακάτω θα δείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

Τι είναι η κινόα;

«Η κινόα είναι ένα ψευδοδημητριακό με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, που σημαίνει ότι τεχνικά είναι σπόρος αλλά τρώγεται σαν δημητριακό», εξηγεί η Michelle Routhenstein, RD, CDCES, CDN, διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας στο Entirely Nourished.

Ενα φλιτζάνι μαγειρεμένης κινόα περιέχει:

Θερμίδες: 222

Πρωτεΐνη: 8,14 γραμμάρια (g)

Υδατάνθρακες: 39,4 g

Φυτικές ίνες: 5,18 g

Λιπαρά: 3,55 g

Μαγγάνιο: 1,17 χιλιοστόγραμμα (mg)

Χαλκός: 0,355 mg

Μαγνήσιο: 118 mg

Βιταμίνη B9 (Φολικό οξύ): 77,7 μικρογραμμάρια (mcg)

Σίδηρος: 2,76 mg

Είναι σαφές γιατί η κινόα θεωρείται υπερτροφή - παρέχει ένα ευρύ φάσμα μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα.

«Περιέχοντας και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, η κινόα είναι μια πλήρης πρωτεΐνη», εξηγεί η Michelle Routhenstein.

Η κινόα περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στην υγεία της καρδιάς. «Η περιεκτικότητά του σε κερσετίνη και καμφερόλη βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, προσφέροντας πρόσθετα καρδιαγγειακά οφέλη», προσθέτει η Routhenstein. Η κινόα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει ακόμη και ορισμένους από τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η υψηλή χοληστερόλη, το σάκχαρο στο αίμα και η αρτηριακή πίεση. Λόγω αυτών των επιδράσεων, η κινόα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων.

Τι είναι το κουσκούς;

Το κουσκούς είναι ένα είδος ζυμαρικού που μοιάζει με κόκκο - όπως και η κινόα. Το κουσκούς παρασκευάζεται από σιμιγδάλι - το συστατικό που χρησιμοποιείται σε πολλές ποικιλίες ζυμαρικών, αν και το κουσκούς είναι πολύ μικρότερο και πιο στρογγυλό.

Ενα φλιτζάνι μαγειρεμένο κουσκούς περιέχει:

Θερμίδες: 176

Πρωτεΐνη: 5,95 g

Υδατάνθρακες: 36,4

Φυτικές ίνες: 2,2 g

Λιπαρά: 0,251 g

Σελήνιο: 43,2 mcg

Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό οξύ): 0,582 mg

Βιταμίνη B3 (Νιασίνη): 1,54 mg

Χαλκός: 0,064 mg

Μαγγάνιο: 0,132 mg

«Το κουσκούς παρέχει μια μέτρια ποσότητα φυτικών ινών και μια καλή ποσότητα πρωτεΐνης», λέει η Routhenstein. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτη η υψηλή περιεκτικότητά του σε σελήνιο. Οι ενήλικες χρειάζονται περίπου 55 mcg σεληνίου την ημέρα, επομένως ένα φλιτζάνι κουσκούς αντιπροσωπεύει περίπου το 78% της αναγκαίας ημερήσιας πρόσληψης. Το σελήνιο συνδέεται με πολλά οφέλη. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, ρυθμίζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς και μπορεί ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων καρκίνων.

Τελικά, κινόα ή κουσκούς;

Η κινόα και το κουσκούς παρέχουν παρόμοια ποσότητα υδατανθράκων. Και τα δύο είναι καλές πηγές φυτικής πρωτεΐνης και ορισμένων βιταμινών Β. «Τελικά, η "καλύτερη" επιλογή εξαρτάται από τις ατομικές προτιμήσεις και τις διατροφικές ανάγκες ενός ατόμου», εξηγεί η Routhenstein.

Γενικά, ωστόσο, η Routhenstein σημειώνει ότι η κινόα είναι η πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά επιλογή. Συνδέεται με περισσότερα οφέλη για την υγεία, είναι πλουσιότερη σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά. «Το γεγονός ότι είναι μια πλήρης πρωτεΐνη είναι επίσης ένα τεράστιο πλεονέκτημα», προσθέτει. Επιπλέον, είναι χωρίς γλουτένη, καθιστώντας την κατάλληλη για άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη.

Ωστόσο, «Αν σας αρέσει περισσότερο το κουσκούς και δεν έχετε δυσανεξία στη γλουτένη, σίγουρα μπορεί να συμπεριληφθεί στη διατροφή σας», εξηγεί η Routhenstein και συνιστά να προτιμάτε το κουσκούς ολικής άλεσης.

Με πληροφορίες από Realsimple.com