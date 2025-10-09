Οι προειδοποιήσεις που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Η επιλογή ψυχιάτρου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμη πιο δύσκολο είναι αυτός που θα επιλέξετε να είναι όντως ο κατάλληλος για εσάς.

Εάν ο ψυχίατρός σας δεν είναι διατεθειμένος ή δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσετε ό,τι σας απασχολεί, σημαίνει ότι εκεί έξω βρίσκεται μια καλύτερη επιλογή για την περίπτωσή σας.

Τα 6 προειδοποιητικά σημάδια ότι ο ψυχίατρος που έχετε επιλέξει δεν είναι ο κατάλληλος για εσάς:

#1: Τίποτα δεν αλλάζει

Όταν συνεργάζεστε με έναν ψυχίατρο, πρέπει να αλλάζουν είτε τα συμπτώματά σας είτε η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε άσχημα συμπτώματα και ο ψυχίατρός σας δεν σας βοηθάει να βρείτε το σωστό φάρμακο που θα σας ανακουφίσει, ίσως ήρθε ο καιρός να τον αποχωριστείτε για να αποφύγετε μία χρόνια ταλαιπωρία.

#2: Εστιάζει στα λάθος πράγματα

Υπήρξε περίπτωση που ο ψυχίατρος ανησυχούσε περισσότερο για το βάρος που έπαιρνε ο πελάτης του παρά για το πώς το φάρμακο του συνταγογράφησε επηρέαζε τα συμπτώματά του. Ξεκινούσε κάθε συνεδρία λέγοντας: «Ουάου, έχετε πάρει περισσότερο βάρος!».

Μάλιστα, ο γιατρός ενώ εστίαζε σε αυτήν την παρενέργεια του φαρμάκου, δεν το άλλαξε με κάποιο άλλο!

#3: Δεν παίρνει στα σοβαρά τις παρενέργειες

Τα ψυχιατρικά φάρμακα μπορεί να συνοδεύονται από μια μακρά λίστα πιθανών παρενεργειών, που μπορεί να είναι από ενοχλητικές έως αφόρητες. Αν αντιμετωπίζετε μια ή περισσότερες παρενέργειες, που σας κάνουν να νιώθετε άβολα, πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε αλλαγή φαρμάκων - και ο ψυχίατρός σας να σεβαστεί αυτή την απόφαση.

Αν δεν το κάνουν - αν προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι αυτό που βιώνετε δεν είναι τόσο άσχημο ή ότι δεν θα νιώσετε καλύτερα με κάτι άλλο χωρίς να το δοκιμάσετε πρώτα - είναι ένα σημάδι ότι ίσως χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον άλλο.

#4: Μιλάτε μόνο για φάρμακα

Για να κατανοήσει κάποιος την ψυχική του υγεία, οι συνεδρίες με τον ψυχίατρό του δεν πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην φαρμακευτική του αγωγή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία - η κοινωνική ζωή, η κατάσταση διαβίωσης, οι σχέσεις, η οικογένεια, η εργασία, ακόμη και ο καιρός.

Αν ο ψυχίατρος δεν ρωτάει ποτέ τι συμβαίνει στη ζωή σου, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για εσένα - και τα συμπτώματά σου.

#5: Σας κάνει να αισθάνεστε άβολα

Αν ο ψυχίατρός σας κάνει μια πρόταση ή απαιτήσει κάτι από εσάς που σας φαίνεται λάθος, ακούστε αυτό το συναίσθημα.

Μερικά παραδείγματα:

Επιμένει να δοκιμάσει ένας κάποιο φάρμακο για το οποίο έχει πληρωθεί ή ανταμειφθεί με άλλο τρόπο για να το προωθήσει.

Σας ζητά να του γράψετε μια θετική κριτική στο διαδίκτυο. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο.

Ο ψυχίατρός σας δεν πρέπει ποτέ να σας κάνει να νιώθετε άβολα και δεν του οφείλετε τίποτα - άλλωστε, εργάζονται για εσάς.

#6: Σας κάνει να νιώθετε άσχημα για τον εαυτό σας

Ανεξάρτητα από το ποιος είστε ή ποιες ψυχικές παθήσεις αντιμετωπίζετε, ο ψυχίατρός σας πρέπει να σας φέρεται με σεβασμό. Δεν πρέπει να σας υποτιμά, να σας προσβάλλει ή να σας κάνει να νιώθετε με οποιονδήποτε τρόπο «υπό». Είστε ένας άνθρωπος που αναζητά βοήθεια - δεν διαφέρει από κάποιον που πηγαίνει σε γιατρό για μια σωματική πάθηση - και θα πρέπει να σας φέρονται με ανάλογο τρόπο.

Για παράδειγμα, ένας ψυχίατρος είπε κάποτε σε πελάτη του «Φανταστείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε αν δεν ήσασταν τόσο άρρωστος».

Τραγικό...

