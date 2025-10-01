Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν προστεθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού, επιπλέον των 3 εκατομμυρίων που έως τώρα προσφέρονταν μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών.

Ξεκινούν σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ και στα νοσοκομεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η δυνατότητα προσφέρεται και μέσω του myHealth app, αλλά και τηλεφωνικά στον αριθμό 1566.

«Από σήμερα όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ είναι στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν, άμεσα, γρήγορα και εύκολα», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η διαδικασία για την κράτηση είναι απλή: οι πολίτες επιλέγουν «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», καθορίζουν την ειδικότητα και τον νομό που τους ενδιαφέρει και προχωρούν στην αναζήτηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν προστεθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού, επιπλέον των 3 εκατομμυρίων που έως τώρα προσφέρονταν μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

