Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η κακή φροντίδα του στόματος μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος.

Η στοματική υγιεινή δεν αφορά μόνο το χαμόγελο. Η σχέση μεταξύ στοματικών μικροβίων και σοβαρών ασθενειών είναι γνωστή εδώ και χρόνια, όμως οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) εντόπισαν συγκεκριμένα βακτήρια και μύκητες που φαίνεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν μέσω του σάλιου στο πάγκρεας, επηρεάζοντας την υγεία του.

«Είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι το βούρτσισμα και η χρήση οδοντικού νήματος δεν προστατεύουν μόνο από την περιοδοντική νόσο, αλλά μπορεί να μειώνουν και τον κίνδυνο καρκίνου», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Dr. Richard Hayes.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 122.000 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περίπου οκτώ χρόνια. Από αυτούς, 445 ανέπτυξαν καρκίνο του παγκρέατος διαβάζουμε στο healthstat.gr. Η ανάλυση των στοματικών τους δειγμάτων αποκάλυψε ότι:

Τρεις παθογόνοι περιοδοντικοί μικροοργανισμοί (P. gingivalis, E. nodatum και P. micra) συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο.

Ένα είδος μύκητα, η Candida, ξεχώρισε ως ιδιαίτερα συσχετιζόμενο με τον καρκίνο.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και οκτώ βακτήρια που φαίνεται να έχουν προστατευτικό ρόλο.

Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μια από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου, κυρίως επειδή διαγιγνώσκεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο. Τα συμπτώματά του είναι ύπουλα και περιλαμβάνουν ίκτερο, απώλεια όρεξης ή βάρους, κούραση, πεπτικές διαταραχές και πόνο στην κοιλιά ή την πλάτη.

Τα ευρήματα της μελέτης ανοίγουν τον δρόμο για νέες στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, με τους επιστήμονες να τονίζουν ότι η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο «όπλο» και στην προστασία από τον καρκίνο.