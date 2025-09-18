Η ημερήσια δόση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής ορισμένων καρκίνων του παχέος εντέρου μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με έρευνα.

Σουηδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έλαβαν χαμηλή ημερήσια δόση ασπιρίνης μετά την αφαίρεση όγκου είχαν τις μισές πιθανότητες υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου τα επόμενα τρία χρόνια.

Στη δοκιμή συμμετείχαν ασθενείς με καρκίνο των οποίων οι όγκοι έφεραν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις. Περίπου το 40% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν τέτοιες μεταλλάξεις.

Η καθηγήτρια Άννα Μάρτλινγκ, η οποία ηγήθηκε της δοκιμής Alascca στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη, δήλωσε ότι «Όσοι είχαν αυτές τις μεταλλάξεις, ο κίνδυνος υποτροπής του καρκίνου μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%. Είναι μια τεράστια επίδραση του φαρμάκου».

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 40.000 περιπτώσεις να καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε άτομα κάτω των 50 ετών και, ενώ οι λόγοι είναι ασαφείς, οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι οφείλεται στο πρόχειρο φαγητό, την παχυσαρκία, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και τις τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προηγούμενες δοκιμές έχουν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα υψηλού κινδύνου λόγω κληρονομικών παθήσεων όπως το σύνδρομο Lynch. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές εάν το φάρμακο μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η ασπιρίνη φαίνεται να προστατεύει από τον καρκίνο μειώνοντας τη φλεγμονή, παρεμβαίνοντας στην οδό PI3K και μειώνοντας τη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων, τα οποία μπορούν να περιβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα και να τα κρύβουν αποτελεσματικά από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς.

Με πληροφορίες από Guardian