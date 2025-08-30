Games
Καρκίνος του μαστού: Πρωτοποριακό χάπι αυξάνει το προσδόκιμο ζωής - Τι βρήκαν ερευνητές

Καρκίνος του μαστού: Πρωτοποριακό χάπι αυξάνει το προσδόκιμο ζωής - Τι βρήκαν ερευνητές Φωτογραφία: Unsplash
Δύο χρόνια θεραπείας με το φάρμακο σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία βελτίωσαν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών σε σύγκριση με όσους έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία.

Μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού λειτουργεί επίσης, καλά στα πρώιμα στάδια, φέρνοντας βελτίωση στα αποτελέσματα του προσδόκιμου ζωής για τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Lilly Oncology, τα αποτελέσματα της φάσης 3 κλινικής δοκιμής έδειξαν ότι το χάπι Abemaciclib, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Verzenio, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής σε ορισμένους τύπους πρώιμου καρκίνου του μαστού, όταν η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί στους λεμφαδένες.

Τα ευρήματα προέρχονται από επταετή παρακολούθηση και, αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονική επιθεώρηση, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα τα παρουσιάσει σε προσεχές ιατρικό συνέδριο και θα καταθέσει σχετική μελέτη προς αξιολόγηση.

«Αυτά τα δεδομένα καθιερώνουν το Verzenio ως στάνταρ θεραπεία για ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη να έχουν πρόσβαση όλοι οι επιλέξιμοι ασθενείς,» δήλωσε ο Τζέικομπ Βαν Νάαρντεν, πρόεδρος της Lilly Oncology.

Το φάρμακο έλαβε αρχικά έγκριση το 2017 από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, για τη θεραπεία προχωρημένων ή μεταστατικών μορφών καρκίνου του μαστού που είναι θετικές σε ορμονικούς υποδοχείς (HR+), οι οποίες αποτελούν περίπου το 70% όλων των περιστατικών. Το 2023, ο FDA ενέκρινε την επέκταση της χρήσης του και στα πρώιμα στάδια καρκίνου υψηλού κινδύνου υποτροπής.

Το Verzenio δρα σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία για την πρόληψη του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων του μαστού. Η ενδοκρινική θεραπεία μπλοκάρει ή μειώνει την επίδραση ορισμένων καρκινικών υποδοχέων, ενώ το εν λόγω φάρμακο αναστέλλει τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την κυτταρική διαίρεση.

Δύο χρόνια θεραπείας με το φάρμακο σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία βελτίωσαν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών σε σύγκριση με όσους έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία. Η δοκιμή περιλάμβανε 5.637 ενήλικες στα πρώιμα στάδια του HER2-αρνητικού, HR+ καρκίνου, που αποτελεί τον πιο κοινό τύπο της νόσου.

«Η πρόληψη της υποτροπής και η παράταση της ζωής των ασθενών παραμένει ο ύψιστος στόχος» τόνισε ο Βαν Νάαρντεν.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι ο πιο επιθετικός τύπος, με κύτταρα που δεν έχουν υποδοχείς οιστρογόνων, υποδοχείς προγεστερόνης και υποδοχείς HER2. Συγκριτικά, οι HER2-αρνητικοί, HR+ καρκίνοι του μαστού είναι ιδιαίτερα θεραπεύσιμοι, και όμως οι ασθενείς στην τρέχουσα δοκιμή είχαν καρκίνο που είχε εξαπλωθεί στους λεμφαδένες τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο υποτροπής.

Πηγή Science Alert

