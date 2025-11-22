Σύμφωνα με τους γιατρούς της μένει ένας χρόνος ζωής.

Η 35χρονη δημοσιογράφος, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντουιν Σλόσμπεργκ, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, αποκάλυψε σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο «The New Yorker» νωρίτερα το Σάββατο, ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία, ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο είδος καρκίνου του αίματος.

Η ίδια ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πως πάσχει από καρκίνο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024, όταν ο γιατρός της εντόπισε ανισορροπία στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων της.

«Λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός μου παρατήρησε πως η εξέταση αίματός μου έδειχνε κάτι περίεργο. Ο φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων κυμαίνεται από τέσσερις έως έντεκα χιλιάδες κύτταρα ανά μικρολίτρο. Τα δικά μου ήταν εκατόν τριάντα μία χιλιάδες. «Θα μπορούσε να είναι κάτι που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, είπε ο γιατρός ή θα μπορούσε να είναι λευχαιμία» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τελικά διαγνώστηκε με «μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3».

Αναφερόμενη μάλιστα στις θεραπευτικές επιλογές της, ξεκαθάρισε: «Δεν μπορούσα να θεραπευτώ με μια τυπική αγωγή».

Αρχικά της είπαν ότι θα χρειαζόταν μήνες χημειοθεραπείας και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν πίστευα, δεν μπορούσα να πιστέψω, ότι μιλούσαν για μένα. Την προηγούμενη μέρα είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα», συνέχισε.

Μετά τη γέννηση της κόρης της, πέρασε πέντε εβδομάδες στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Memorial Sloan Kettering για μεταμόσχευση μυελού των οστών και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία στο σπίτι.