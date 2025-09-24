Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Την επιδημιολογική έκθεση που αφορά τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα δημοσίευσε ο ΕΟΔΥ σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας. Από αυτά, τα 2 κρούσματα ήταν εισαγόμενα, εκτέθηκαν δηλαδή σε χώρες του εξωτερικού (το ένα στην Ιταλία και το άλλο στη Σερβία).

Να σημειωθεί ότι, 3 άτομα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και 3 ακόμα νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή του 2025 μέχρι και σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) έχουν συνολικά διαγνωστεί 87 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 70 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 17 είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Επιπλέον, στο διάστημα αυτό, έχουν καταγραφεί 7 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 - 86 έτη.

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα:

Δήμος Λάρισας (Θεσσαλία): 17 κρούσματα

Δήμος Κιλελέρ (Θεσσαλία): 5 κρούσματα

Δήμος Μαραθώνος (Ανατολική Αττική): 4 κρούσματα

Δημός Αγιάς (Θεσσαλία): 4 κρούσματα

Όσον αφορά την τελευταία εβδομάδα, δεν σημειώθηκε κάποιος θάνατος από τον ιό Δυτικού Νείλου.

