Η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό, όταν χορηγείται στη σωστή δόση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) καταγγέλλει ως επιστημονικά ανακριβείς και επικίνδυνες τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που συνέδεαν τη λήψη παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με αυτισμό, καθώς και τους ισχυρισμούς του για σχέση εμβολίων και αυτισμού.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού, ενώ η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλές αντιπυρετικό και αναλγητικό για εγκύους και παιδιά, όταν χορηγείται σωστά. Παράλληλα, διεθνείς μελέτες έχουν επανειλημμένα καταρρίψει οποιαδήποτε συσχέτιση εμβολίων και αυτισμού. Η ΠΟΜΕΠ υπογραμμίζει ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων μπορεί να αποθαρρύνει τους γονείς από τον εμβολιασμό των παιδιών τους, με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Καλεί, λοιπόν, τους γονείς να εμπιστεύονται την παιδιατρική κοινότητα και τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία των παιδιών τους.

Η ανακοίνωση των Ελλήνων παιδιάτρων στις επιστημονικά ανακριβείς και επικίνδυνες δηλώσεις Τραμπ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΜΕΠ) καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες και επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα εμβόλια και τη λήψη παρακεταμόλης, τις οποίες διατύπωσε τις τελευταίες ημέρες, συνδέοντάς τα αβάσιμα με την εμφάνιση αυτισμού.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταρρίψει εδώ και δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού, ενώ πληθώρα μεγάλων, προοπτικών και μετα-αναλυτικών μελετών έχει τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων (π.χ. Hviid A et al., Ann Intern Med. 2019;170(8):513-520, https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-2101).

Η διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων αποθαρρύνει τους γονείς από το να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην αναζωπύρωση νοσημάτων που απειλούν τη ζωή.

Αντίστοιχα, δεν υφίσταται καμία τεκμηριωμένη συσχέτιση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού. Η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πράξη, όταν χορηγείται στη σωστή δόση. Μεμονωμένες υποθέσεις ή ανεπαρκώς σχεδιασμένες μελέτες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν δεκαετίες κλινικής εμπειρίας και ισχυρής τεκμηρίωσης.

Η ΠΟΜΕΠ θεωρεί ότι η εργαλειοποίηση της επιστημονικής αλήθειας για πολιτικούς σκοπούς είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη. Δηλώσεις αυτού του είδους υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία των παιδιών και των κοινωνιών μας από λοιμώδη νοσήματα και καλλιεργούν δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη.

Καλούμε τους γονείς να εμπιστεύονται την παιδιατρική κοινότητα και τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Η προστασία της υγείας των παιδιών δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

