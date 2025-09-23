Ειδικοί αντικρούουν έντονα τους - αβάσιμους - ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό.

Σύντομα οι γιατροί στις ΗΠΑ δεν θα συνταγογραφούν σε έγκυες γυναίκες το παυσίπονο Tylenol, με τη δραστική ουσία παρακεταμόλη, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνδέεται με τον αυτισμό - ισχυρισμός που δεν έχει την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι η λήψη Tylenol, «δεν είναι καλή» και πως οι έγκυες γυναίκες όταν νιώθουν πόνο πρέπει να... σφίγγουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή μέχρι... να περάσει. Είπε, βέβαια, ότι μπορούν να λαμβάνουν το φάρμακο σε περιπτώσεις ακραίου πυρετού.

Οι επιστήμονες αντικρούουν έντονα τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου και κάποιοι τους χαρακτηρίζουν «επικίνδυνους».

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο επισημαίνουν ότι η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο παυσίπονο για τις έγκυες γυναίκες.

Ο Δρ Στίβεν Φλάισμαν, πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί Τραμπ «δεν υποστηρίζονται από πλήρη επιστημονικά στοιχεία και απλοποιούν επικίνδυνα τις πολλές και σύνθετες αιτίες των νευρολογικών προβλημάτων στα παιδιά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι γιατροί σε όλη τη χώρα αναγνωρίζουν το Tylenol ως ένα από τα λίγα ασφαλή αναλγητικά για τις έγκυες γυναίκες.

«Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν δεν δείχνουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν άμεση σχέση μεταξύ της συνετής χρήσης ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τριμήνου και των προβλημάτων ανάπτυξης του εμβρύου», τονίζει η ανακοίνωση.

Το Tylenol είναι ένα δημοφιλές φάρμακο για την ανακούφιση του πόνου, που πωλείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες. Η δραστική του ουσία είναι η ακεταμινοφαίνη, γνωστή ως παρακεταμόλη εκτός της Βόρειας Αμερικής.

Τσουνάμι αντιδράσεων

Σε δήλωσή του στο BBC, η κατασκευάστρια εταιρεία του Tylenol, Kenvue, δήλωσε ότι η επιστήμη έχει αποδείξει με σαφήνεια ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό.

«Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν αυτοί οι ισχυρισμοί στην υγεία των μελλουσών μητέρων», τονίζει και προσθέτει πως η ακεταμινοφαίνη είναι η ασφαλέστερη επιλογή αναλγητικού για τις έγκυες γυναίκες.

Ο Τραμπ έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις χθες από το Οβάλ Γραφείο, έχοντας δίπλα τους τον - γνωστό αντιεμβολιαστή - Αμερικανό υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος δήλωσε ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα εκδώσει σχετική ιατρική ειδοποίηση.

Ανέφερε επίσης ότι η FDA θα ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής της ετικέτας ασφαλείας του φαρμάκου (σχετικά με τους κινδύνους της ακεταμινοφαίνης).

Οι διαγνώσεις αυτισμού έχουν αυξηθεί απότομα από το 2000 και μέχρι το 2020 το ποσοστό μεταξύ των 8χρονων έφτασε το 2,77%, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Οι επιστήμονες αποδίδουν τις αυξημένες διαγνώσεις και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό αλλά και σε έναν διευρυνόμενο ορισμό της διαταραχής. Επίσης, οι ερευνητές έχουν διερευνήσει περιβαλλοντικούς παράγοντες.

«Παραπλανητικοί ισχυρισμοί»

Η Άλισον Σίνγκερ, πρόεδρος και ιδρύτρια του Ιδρύματος Επίστημών για τον Αυτισμό, άσκησε σφοδρή κριτική στην προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης - ειδικά στους ισχυρισμούς για το Tylenol, τους οποίους χαρακτήρισε «επιστημονικά αβάσιμους».

«Οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ του Tylenol και του αυτισμού βασίζεται σε πολύ περιορισμένη, αντιφατική και ασυνεπή επιστήμη και είναι πρόωρο να υιοθετήσουμε αυτόν τον αβάσιμο ισχυρισμό και να διακινδυνεύσουμε να υπονομεύσουμε τη δημόσια υγεία», υπογράμμισε.

«Είναι παραπλανητικό για τις οικογένειες που αξίζουν σαφείς και πιο τεκμηριωμένες πληροφορίες», πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε σίγουροι γιατί πραγματοποιείται σήμερα (σ.σ.: χθες) αυτή η συνέντευξη Τύπου. Από όσο γνωρίζουμε, δεν προέκυψαν νέα δεδομένα, δεν δημοσιεύθηκαν νέες μελέτες, δεν έγιναν νέες παρουσιάσεις. Δεν υπήρξε επιστημονικό συνέδριο ή ιατρικό συνέδριο», δήλωσε η Σίνγκερ.

Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Defend America Action, η Ντέμπρα Χούρι, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος και αναπληρώτρια διευθύντρια του CDC, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μέχρι πριν από τρεις εβδομάδες, δεν είχαμε δει στοιχεία ότι η ακεταμινοφαίνη συνδεόταν με τον αυτισμό, οπότε θέλουμε να μάθουμε τι προέκυψε».

«Υπάρχουν πολλές μελέτες που αντικρούουν την σύνδεση, αλλά η πιο σημαντική είναι μια σουηδική (2,4 εκατομμυρίων γεννήσεων) που δημοσιεύθηκε το 2024, η οποία χρησιμοποίησε πραγματικά δεδομένα αδελφών και δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της έκθεσης σε παρακεταμόλη στη μήτρα και του επακόλουθου αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας», δήλωσε η Δρ Μονίκ Μπόθα, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ.

Και Αμερικανοί γιατροί αμφισβητούν τη σύνδεση

Αμερικανοί γιατροί επίσης αμφισβητούν την σύνδεση της ακεταμινοφαίνης με τον αυτισμό.

Ο Νταν Τζέρνιγκαν, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αναδυόμενων και Ζωονόσων Λοιμωδών Νοσημάτων, επέκρινε τις προσπάθειες του Κένεντι.

«Μας ζητήθηκε όλοι να συμμετάσχουμε σε μελέτες για τον αυτισμό και να καταρτίσουμε ένα σχέδιο», είπε. Βοηθήσαμε στην ανάπτυξη ορισμένων από αυτά. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αυτό που είδαμε ήταν ότι ο Κένεντι είχε μια προσέγγιση "με τον δικό μου τρόπο", χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες της επιστήμης», τόνισε.

Ο Μπρους Μέρκεν, της Defend Public Health, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ο Κένεντι έχει ιστορικό ψευδών δηλώσεων σχετικά με τον αυτισμό και ότι πως τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει "επιδημία αυτισμού"».

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC