Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους πιο ύπουλους «εχθρούς» της υγείας, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η υπέρταση, δηλαδή η υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ιδιαίτερα συχνή και, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον οργανισμό. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο επειγόντων περιστατικών που απειλούν τη ζωή, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό, καθώς ασκεί υπερβολική πίεση σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της πίεσης. Για παράδειγμα, η υπερβολική πρόσληψη αλατιού μπορεί να την εκτοξεύσει, επειδή αναγκάζει τον οργανισμό να συγκρατεί περισσότερα υγρά και έτσι αυξάνεται η πίεση στα αγγεία.

Από την άλλη, υπάρχουν και ορισμένα θρεπτικά συστατικά τα οποία θεωρείται ότι μπορούν να μειώσουν την πίεση του αίματος. Ένα από αυτά είναι οι φλαβανόλες, οι οποίες όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία μπορούν να βελτιώσουν την πίεση σε ασθενείς με υπέρταση.

Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Advances in Nutrition, η οποία ανέλυσε 157 κλινικές δοκιμές και 15 μελέτες για τον ρόλο των φλαβανόλων (φλαβαν-3-όλες) αποφάνθηκε ότι η ιδανική πρόσληψη είναι 400–600 χιλιοστόγραμμα την ημέρα σύμφωνα με το healthstat.gr.

Η μελέτη κατέληξε: «Η αυξημένη πρόσληψη φλαβανόλων μέσω της διατροφής μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων χοληστερίνης και του σακχάρου. Τα πιο ισχυρά δεδομένα αφορούσαν συγκεκριμένους δείκτες, όπως τη συστολική πίεση, τη συνολική χοληστερίνη, την καλή χοληστερίνη (HDL) και τη ρύθμιση ινσουλίνης/γλυκόζης. Πρόκειται για σύσταση που αφορά τα τρόφιμα και όχι για οδηγία σχετικά με συμπληρώματα φλαβανόλων».

Οι βασικές πηγές φλαβανόλων που καταγράφηκαν ήταν:

Τσάι

Μήλα

Μούρα

Κακάο

Ένα φλιτζάνι τσάι περιέχει περίπου 160 mg φλαβανόλων, οπότε 3 φλιτζάνια την ημέρα καλύπτουν την προτεινόμενη ποσότητα.

Η δρ. Carrie Ruxton, διατροφολόγος, σχολίασε: «Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που προτείνεται η κατανάλωση ενός λεγόμενου ‘μη-θρεπτικού’ συστατικού. Το σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για πρόληψη ελλείψεων, αλλά για σύσταση με στόχο τη βελτίωση της υγείας μας. Και το καλύτερο είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε απλώς απολαμβάνοντας μερικά φλιτζάνια τσάι».

Τι δείχνουν άλλες μελέτες

Ο ερευνητής δρ. Tim Bond ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα Express: «Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cardiovascular Pharmacology, τα φλαβονοειδή βελτιώνουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων (την λεγόμενη ενδοθηλιακή λειτουργία) και έτσι βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Γι’ αυτό τροφές πλούσιες σε φλαβονοειδή, όπως το τσάι, τα μούρα και τα μήλα, μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία. Το τσάι, χάρη στην περιεκτικότητά του, αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, ιδιαίτερα για την καρδιά. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενυδάτωση».

Μια ακόμη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Molecular Nutrition and Food Research το 2008, εξέτασε τις αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, καρδιοπροστατευτικές, αντιβακτηριακές, αντιικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες των φλαβανόλων.

Ο δρ. Bond πρόσθεσε: «Συχνά οι πολυφαινόλες, όπως οι φλαβανόλες, παρουσιάζονται απλοϊκά απλώς ως ‘αντιοξειδωτικά’. Όμως, η επιστημονική έρευνα δείχνει όλο και περισσότερο ότι η κατανάλωση φυσικών φλαβανόλων μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως καρδιακές νόσοι, εγκεφαλικό και διαβήτης τύπου 2».

Πώς θα μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), οι παρακάτω αλλαγές στον τρόπο ζωής σας μπορούν να συνεισφέρουν στη διαχείριση της αρτηριακής σας πίεσης. Σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε από υπέρταση ή εάν ανησυχείτε για την πίεσή σας, είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας.