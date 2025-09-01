Games
Νέο φάρμακο «αλλάζει το παιχνίδι» στην αντιμετώπιση της επίμονης υπέρτασης

Νέο φάρμακο «αλλάζει το παιχνίδι» στην αντιμετώπιση της επίμονης υπέρτασης Φωτογραφία: Unsplash
Οι δοκιμές της ουσίας baxdrostat (μπαξδροστάτη) έχουν αποφέρει «εντυπωσιακά» αποτελέσματα σε άτομα των οποίων η υπέρταση ελέγχεται δύσκολα. Οι γιατροί μιλούν για «θρίαμβο» της επιστήμης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από υπέρταση. Στους μισούς από αυτούς, η πίεση είναι ανεξέλεγκτη ή ανθεκτική στις υπάρχουσες θεραπείες και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου.

Τώρα, ένα νέο φάρμακο η μπαξδροστάτη αποδείχθηκε σε κλινικές δοκιμές ότι μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση σε άτομα των οποίων τα επίπεδα παραμένουν επικίνδυνα υψηλά παρά τη λήψη αρκετών φαρμάκων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης BaxHTN, στην οποία συμμετείχαν 796 ασθενείς από 214 κλινικές παγκοσμίως, υπέδειξαν ότι μετά από 12 εβδομάδες, οι ασθενείς που έλαβαν μπαξδροστάτη είδαν την αρτηριακή τους πίεση να μειώνεται κατά περίπου 9-10 mmHg, μια μείωση αρκετά μεγάλη ώστε να ελαττώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Περίπου 4 στους 10 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο σε μορφή δισκίου και σε ποσότητα 1mg (39,4%) ή 2mg (40%) μία φορά την ημέρα, πέτυχαν υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης, σε σύγκριση με λιγότερους από 2 στους 10 (18,7%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Λεπτομέρειες της μελέτης παρουσιάστηκαν την περασμένη βδομάδα στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη, το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιολογίας στον κόσμο. Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca, δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο New England Journal of Medicine.

«Δεν έχω ξαναδεί μειώσεις της αρτηριακής πίεσης αυτού του μεγέθους με ένα φάρμακο. Η επίτευξη μείωσης σχεδόν 10 mmHg στη συστολική αρτηριακή πίεση με μπαξδροστάτη στη δοκιμή φάσης 3 της BaxHTN είναι συναρπαστική, καθώς αυτό το επίπεδο μείωσης συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου», δήλωσε ο κύριος ερευνητής της μελέτης, καθηγητής Bryan Williams, και πρόεδρος της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCL).

Η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μια ορμόνη που ονομάζεται αλδοστερόνη, η οποία βοηθά τα νεφρά να ρυθμίζουν την ισορροπία αλατιού και νερού. Μερικοί άνθρωποι παράγουν υπερβολική ποσότητα αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα το σώμα να συγκρατεί αλάτι και νερό. Αυτή η δυσλειτουργία της αλδοστερόνης αυξάνει την αρτηριακή πίεση και καθιστά πολύ δύσκολο τον έλεγχό της. Η αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της αλδοστερόνης αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Το Baxdrostat δρα αναστέλλοντας την παραγωγή αλδοστερόνης, αντιμετωπίζοντας άμεσα αυτόν τον παράγοντα της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η μπαξδροστάτη είναι μια από τις πρώτες θεραπείες που μπλοκάρουν την παραγωγή της αλδοστερόνης με ακριβή τρόπο και επιλεκτικά, δείχνοντας σημαντικές μειώσεις της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ανεξέλεγκτη ή ανθεκτική υπέρταση.

Ιστορικά, οι πληθυσμοί στις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες έχουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, κυρίως λόγω της αλλαγής στη διατροφή, ο αριθμός των ατόμων που ζουν με υπέρταση είναι πλέον πολύ μεγαλύτερος στις ανατολικές και στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα. Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς που επηρεάζονται ζουν στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων 226 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Κίνα και 199 εκατομμυρίων στην Ινδία.

Είναι σημαντικό ότι η κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες και περιλάμβανε άνδρες και γυναίκες, καθώς και ασθενείς διαφορετικών εθνικοτήτων. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα ευρήματα είναι σχετικά με το εύρος των ασθενών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αρτηριακής πίεσης.

Ο καθηγητής Γουίλιαμς πρόσθεσε πως: «Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτό το φάρμακο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει έως και μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και έως και 10 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά στο νέο επίπεδο-στόχο για βέλτιστο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης».

