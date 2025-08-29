Games
Τι μπορούν να μας διδάξουν οι ουρακοτάγκοι για το πώς να παραμένουμε αδύνατοι

pexels/ Florian Kriechbaumer pexels/ Florian Kriechbaumer
Πώς τα πρωτεύοντα θηλαστικά «βάζουν τα γυαλιά» στους ανθρώπους.

Μπορεί να έχουν περάσει 14 εκατομμύρια χρόνια από τότε που μοιραζόμασταν έναν κοινό πρόγονο, αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ουρακοτάγκων για να παραμείνουν αδύνατοι, συμβουλεύουν οι επιστήμονες.

Μια 15ετής μελέτη σε πιθήκους στο Βόρνεο διαπίστωσε ότι οι ουρακοτάγκοι επισκιάζουν τους σύγχρονους ανθρώπους στην αποφυγή της παχυσαρκίας προσαρμόζοντας τα επίπεδα δραστηριότητάς τους ανάλογα με τη διαθέσιμη τροφή.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια περιόδων έλλειψης τροφίμων, τα πρωτεύοντα θηλαστικά κινούνταν λιγότερο και κοιμόντουσαν περισσότερο, αλλά αύξαναν τα επίπεδα δραστηριότητάς τους καθώς τα φρούτα γίνονταν πιο άφθονα.

Οι άνθρωποι με καθιστική ζωή έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, ανέφεραν οι επιστήμονες, μειώνοντας την πρόσληψη θερμίδων όταν ήταν αδρανείς, αντί να τρώνε υπερβολικά στον καναπέ.

«Η κατανόηση αυτών των προσαρμογών μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται τη διατροφή και την υγεία τους», δήλωσε η καθηγήτρια Erin Vogel, του τμήματος ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers, στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν πώς οι άγριοι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο προσαρμόζονται στις αλλαγές στο περιβάλλον τους προσαρμόζοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, τη συμπεριφορά και την κατανάλωση ενέργειας».

Οι ουρακοτάγκοι είναι ένας από τους στενότερους ζωντανούς συγγενείς των ανθρώπων και έχουν παρόμοιες φυσιολογικές και μεταβολικές διεργασίες, διατροφικές ανάγκες και συμπεριφορικές προσαρμογές.

Είναι από τα πιο προηγμένα πρωτεύοντα θηλαστικά, χρησιμοποιώντας εργαλεία για να ψαρεύουν τερμίτες και χτίζοντας φωλιές για να κοιμούνται τη νύχτα.

Μια πληθώρα διαθέσιμων τροφίμων

Οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν πώς οι ουρακοτάγκοι έλυναν το πρόβλημα της αύξησης του βάρους, όταν υπήρχε πλεόνασμα διαθέσιμης τροφής, για να δουν αν οι άνθρωποι μπορούσαν να αντλήσουν κάποια μαθήματα.

Οι άνθρωποι επιδεικνύουν επίσης μεταβολική ευελιξία, αλλά επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάντα διαθέσιμα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας, δεν έχουν μάθει να αυξάνουν ή να μειώνουν τη δραστηριότητά τους ανάλογα με την κατανάλωση.

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ομάδα συνέλεξε δεδομένα διατροφής και δραστηριότητας ουρακοτάγκων που ζούσαν στον Ερευνητικό Σταθμό Ουρακοτάγκων Τουανάν στο νησί Βόρνεο.

Διαπίστωσαν ότι οι ουρακοτάγκοι βιώνουν περιόδους αφθονίας και σπανιότητας.

«Η σημασία της ισορροπίας της διατροφής»

Σε περιόδους έλλειψης φρούτων, οι πίθηκοι άλλαξαν σημαντικά τη συμπεριφορά τους, ξεκουράζονταν περισσότερο, κοιμόντουσαν νωρίτερα, ταξίδευαν λιγότερο και περνούσαν λιγότερο χρόνο με άλλους ουρακοτάγκους.

Αντίθετα, όταν το φαγητό είναι άφθονο, αύξαναν τα επίπεδα ενέργειάς τους.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν ότι όταν τρώνε πολύ φαγητό, πρέπει να κινούνται περισσότερο και να τρώνε λιγότερο όταν κάνουν λιγότερα.

«Ουσιαστικά, η έρευνα για τους ουρακοτάγκους υπογραμμίζει τη σημασία της διατροφικής ισορροπίας και της μεταβολικής ευελιξίας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας τόσο στους ουρακοτάγκους όσο και στους ανθρώπους», πρόσθεσε ο καθηγητής Βόγκελ.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τρέχουσα πανδημία παχυσαρκίας και ασθενειών μπορεί να προέκυψε όχι μόνο επειδή οι άνθρωποι εκτίθενται χρόνια σε υπερβολική ποσότητα τροφής, αλλά και επειδή τα φυσιολογικά συστήματα δεν αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όταν βρίσκονται σε «χρόνια, σταθερή κατάσταση».

Η ομάδα είπε ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο η προσωρινή νηστεία είναι ευεργετική για την υγεία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Science Advances.

