Μια εξομολόγηση για τη ζωή, τα χρήματα και την προσωπική του μεταμόρφωση έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος στην «EQ».

Ο Θανάσης Λάλας ήταν καλεσμένος της Έλενας Παπαβασιλείου στην εκπομπή «EQ» και μίλησε ανοιχτά για τη φιλοσοφία ζωής που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι σήμερα, δείχνοντας την κατανόηση και τον σεβασμό του προς όσους παλεύουν καθημερινά.

«Όταν μιλάς για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν τη λύση και περνάνε δύσκολα στη ζωή τους, υπάρχει πάντα ένας βαθύς σεβασμός. Γιατί κι εγώ έρχομαι από μια οικογένεια που είχε οικονομικά προβλήματα, περνούσαν δύσκολα οι άνθρωποι, πάλευαν για τα παιδιά τους και ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μεγάλη μάχη», σημείωσε ο Θανάσης Λάλας.

Αναφερόμενος στη σχέση του με το χρήμα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στην υπερβολή, αλλά στην απλότητα:

«Όταν είχα το πολύ -στις τράπεζες, στα σπίτια- δεν ήμουν ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι να τα κάνω αυτά. Για μένα το πολύ είναι το λίγο. Σημασία έχει να μπορείς να ικανοποιείς τις πραγματικές σου επιθυμίες τη στιγμή που τις αναγνωρίζεις».

Η φιλοσοφία αυτή, όπως αποκάλυψε, αποτέλεσε και το κλειδί για τη σωματική του αλλαγή:

«Όλο αυτό μου έγινε βίωμα. Το ότι το λίγο είναι το πολύ, η απόλαυση του λίγο. Κι ένας τρόπος με τον οποίο αδυνάτισα ήταν αυτός. Αδυνάτισα αποφασίζοντας πως θα σταματάω όταν νιώθω κορεσμό».

