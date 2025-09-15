Η νέα πρόκληση στο TikTok εγκυμονεί κίνδυνο για σαλμονέλα και δηλητηρίαση.

Ένα νέο επικίνδυνο challenge κάνει τον γύρο του TikTok με την ονομασία «Gatorade Burger», προκαλώντας ανησυχία σε γονείς και ειδικούς υγείας. Σύμφωνα με την πρόκληση οι έφηβοι καλούνται να φτιάξουν ένα «burger» μουσκεύοντας το ψωμί, το τυρί και τo κρέας μέσα στο ενεργειακό ρόφημα Gatorade, πριν το καταναλώσουν, με στόχο να συγκεντρώσουν views και likes.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο «πείραμα» όχι μόνο είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο στομάχι και στον οργανισμό, λόγω της περίεργης ανάμειξης αθλητικού ποτού με τροφή που αλλοιώνεται. Ήδη έχουν καταγραφεί περιστατικά έντονης στομαχικής διαταραχής σε νέους που θέλησαν να μιμηθούν το trend.

Ειδικότερα, από τις αρχές του καλοκαιριού influencers παρουσίαζαν αυτό το challenge ως μια «δροσερή ανατροπή» στην κλασική συνταγή για burger καλώντας τους χρήστες να σιγοβράσουν τα μπιφτέκια που θα χρησιμοποιήσουν για το Burger τους σε μια κατσαρόλα γεμάτη από το χαρακτηριστικό μπλε ενεργειακό ρόφημα. Σύμφωνα με το challenge το σιγοβράσιμο του μπιφτεκιού σε ενεργειακό ποτό λειτουργεί ως μαρινάδα που ενισχύει και δίνει έξτρα γεύση και τρυφερή υφή στο κρέας χάρη στη ζάχαρη και το αλάτι του ροφηματος.

Από το 1965 που πρωτοκυκλοφόρησε το Gatorade αποτελεί για τους αθλητές μια ενεργειακή πρόταση ροφήματος που βασίζεται σε διαλύματα υδατανθράκων-ηλεκτρολυτών που ενισχύουν την απορρόφηση του νερού κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και συμβάλλουν στη διατήρηση των επιδόσεων αντοχής κατά τη διάρκεια παρατεταμένων ασκήσεων αντοχής. Το επίμαχο challenge έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις καθώς πέρα από το κοινό που την αποδέχθηκε δεν έλειψαν και οι φωνές όσων το απέρριψαν ως «έγκλημα κατά της τροφής».

Σύμφωνα με το foodsafetyrecall.com το «Gatorade burger» δεν είναι καθόλου ασφαλές καθώς ενέχονται σημαντικοί κίνδυνοι δηλητηρίασης και βακτηριακής μόλυνσης από το γεγονός ότι το ωμό κρέας μαρινάρεται σε ενεργειακό ρόφημα. Όπως τονίζουν οι ειδικοί δεν υπάρχει απόδειξη ότι το βράσιμο του κρέατος σε Gatorade μεταφέρει ουσιαστικά ηλεκτρολύτες στο φαγητό. Μάλιστα μάλλον θεωρείται ως αποτυχημένο το πείραμα καθώς το κρέας λασπώνει και τα γλυκαντικά του ενεργειακού ποτούσυγκρούονται με το αλμυρό κρέας. Η ιδέα του «να φας το ενεργειακό σου ποτό» δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική βάση για οφέλη υγείας.

Όπως τονίζουν οι Αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων τέτοια πειράματα αποτελούν κίνδυνο για την εμφάνιση σαλμονέλας και E.coli.Το βράσιμο του κρέατος σε οποιοδήποτε υγρό, συμπεριλαμβανομένου του Gatorade, απαιτεί προσεκτικό χειρισμό για να αποφευχθεί η μόλυνση ή η ημιμάγειρη κατάσταση.

Οι χυμοί ωμού κρέατος μπορούν να εισαγάγουν βακτήρια στο μείγμα, και η επαναχρησιμοποίηση του Gatorade χωρίς βράσιμο σε τουλάχιστον αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών που μεταδίδονται με τα τρόφιμα. Η υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης του Gatorade δημιουργεί επιπλέον ζητήματα. Όταν θερμανθεί, η ζάχαρη μπορεί να αποσυντεθεί, προκαλώντας δυσάρεστες γεύσεις και ενδεχομένως σχηματισμό βλαβερών ενώσεων. Τα τεχνητά χρώματα και αρώματα δεν έχουν σχεδιαστεί ή δοκιμαστεί για μαγειρική εφαρμογή, αυξάνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τη σταθερότητά τους στη θερμότητα. Οι παραδοσιακές μαρινάδες με ξύδι ή εσπεριδοειδή θεωρούνται ασφαλέστερες για τρυφερότητα του κρέατος χωρίς αυτούς τους κινδύνους.

Ο FDA δεν έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για το μαγείρεμα με Gatorade ή παρόμοια ενεργειακά ποτά. Η PepsiCo, μητρική εταιρεία του Gatorade, δεν έχει εγκρίνει ούτε σχολιάσει τη χρήση του στη μαγειρική. Καθώς η τάση εξαπλώνεται σε άλλες παραλλαγές, η τήρηση καθιερωμένων πρακτικών ασφάλειας τροφίμων είναι απαραίτητη.

Οι υγειονομικές αρχές και οργανισμοί που ασχολούνται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο καλούν τους γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κινδύνους τέτοιων προκλήσεων, που ξεπερνούν τα όρια του αστείου και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία.