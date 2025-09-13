Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από καρδιακή ανεπάρκεια

Πάνω από 7 στους 10 με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές. Στις επάλξεις η καρδιοψυχολογική προσέγγιση.

Άτομα με αγχώδη διαταραχή που έχουν καρδιαγγειακή νόσο, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπλοκή από τη νόσο, ή ακόμη και να πεθάνουν, ενώ ένα ποσοστό 72% των ατόμων με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές, ή σχετικά συμπτώματα.

Οι άνδρες με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν κατάθλιψη σε ποσοστό 26%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες φτάνει το 33%. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από κείμενο ομοφωνίας, το οποίο συνέταξε ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «European Heart Journal» και ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Μαδρίτη που διεξήχθη 29/8 - 1/9.

Για πρώτη φορά σε καρδιολογικό συνέδριο ακούστηκε η συσχέτιση της ψυχικής υγείας με τη καρδιαγγειακή νόσο, υπό μορφήν κειμένου ομοφωνίας, δήλωσε στο Πρακτορείο Fm και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, ο ομότιμος καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα των εμπειρογνώμων. Μάλιστα ο διακεκριμένος καθηγητής επισήμανε ότι το εν λόγω κείμενο σε πολλά σημεία υπογραμμίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη καρδιοψυχολογική πλέον αντιμετώπιση των ασθενών.

Ποιοι προσδιοριστές συνδέονται με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου

«Το κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρεται στη θετική ψυχική υγεία. Δηλαδή, στα χαρακτηριστικά εκείνων των προσώπων που φαίνεται να τα διέπει η αισιοδοξία, η ευτυχία, η υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή. Φαίνεται ότι τα άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με χαμηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο.

Από την άλλη, προσδιοριστές όπως η κοινωνική απομόνωση, το χρόνιο στρες που συνδέεται με την εργασία, ή το χρόνιο στρες που συνοδεύει συσσωρευμένες αρνητικές εμπειρίες από την παιδική ηλικία, αλλά και άλλες ιδιαίτερες καταστάσεις, ή συνθήκες, όπως η αντιλαμβανόμενη διάκριση, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της καρδιαγγειακής νόσου».

Όπως είπε ο κ. Λιονής, στο συνέδριο, με βάσει το κείμενο ομοφωνίας, δόθηκαν οδηγίες στους επαγγελματίες υγείας, και κυρίως στους καρδιολόγους , έτσι ώστε να «διαβάζουν» αυτά τα χαρακτηριστικά σε κάθε επίσκεψη και να παρεμβαίνουν στον βαθμό που μπορούν με πολλαπλούς τρόπους, για τη μείωση του χρόνιου στρες και της πιθανότητας ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής επισήμανε, ότι σε άτομα που έχουν εμφανίσει έμφραγμα, ή καρδιακή ανεπάρκεια, φαίνεται ότι η συχνότητα των ψυχικών διαταραχών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. «Επίσης, τα άτομα με κάποια ψυχική διαταραχή έχουν χαμηλή συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες, καθώς επίσης και μικρότερη πιθανότητα να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής».

Σημειώνεται πως ο κ. Χρήστος Λιονής είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για την Ψυχική Υγεία της Παγκόσμιας Εταιρείας Οικογενειακής Ιατρικής