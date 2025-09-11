Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

H μαριχουάνα μπορεί να προκαλέσει χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα ωάρια

H μαριχουάνα μπορεί να προκαλέσει χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα ωάρια
Η χρήση μαριχουάνας μπορεί να βλάψει τα ωάρια και να αυξήσει τον κίνδυνο υπογονιμότητας, αποβολών και γενετικών ανωμαλιών, σύμφωνα με νέα μελέτη που συνδέει υψηλά επίπεδα THC με χρωμοσωμικές αλλοιώσεις και διαταραχές στην ωρίμανση των ωαρίων.

Η μαριχουάνα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ωοκύτταρα - τα μη γονιμοποιημένα ωάρια στις ωοθήκες των γυναικών - με τρόπους που, σύμφωνα με νέα έρευνα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπογονιμότητα, αποβολές και πιθανά γενετικά ελαττώματα στα μωρά.

Υψηλότερα επίπεδα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) - της ουσίας που προκαλεί το αίσθημα ευφορίας - συνδέθηκαν με αλλαγές στον τρόπο ωρίμανσης των ωαρίων και με πιθανή αύξηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιοδικό Nature Communications.

«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι ανησυχητικά και υπογραμμίζουν τη σημασία μιας προσεκτικής στάσης στη χρήση κάνναβης κατά τον οικογενειακό προγραμματισμό», δήλωσε η μαιευτήρας-γυναικολόγος δρ Τζέιμι Λο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Oregon Health & Science University στο Πόρτλαντ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Η χρήση μαριχουάνας κατά την εγκυμοσύνη αυξάνεται: Έρευνα του Ιουνίου έδειξε ότι η αυτοαναφερόμενη χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα υπερτριπλασιάστηκε μεταξύ εγκύων γυναικών στις ΗΠΑ από το 2002 έως το 2020. Πολλές μελέτες έχουν ήδη συνδέσει τη χρήση της με αυτισμό, καθυστερημένη ανάπτυξη του εμβρύου, χαμηλό βάρος γέννησης, πρόωρους και επικίνδυνους τοκετούς και ακόμη και θάνατο.

Η νέα μελέτη αποτελεί «μια συναρπαστική και πρωτοποριακή προσέγγιση σε ένα σημαντικό κενό γνώσης», τόνισε η Λο, η οποία ερευνά τη σχέση μαριχουάνας και γονιμότητας. Μέχρι σήμερα, υπήρχαν αρκετές έρευνες για την επίδραση της κάνναβης στο σπέρμα, αλλά όχι για το πώς επηρεάζει τα ανθρώπινα ωάρια και τα ωοθυλάκια.

Το ωοθυλάκιο είναι ένας μικρός σάκος γεμάτος υγρό στην ωοθήκη που περιέχει ένα μη γονιμοποιημένο ωάριο. Κατά τον έμμηνο κύκλο, οι ορμόνες ενεργοποιούν μια διαδικασία που βοηθά το ωάριο να διαχωρίσει σωστά τα χρωμοσώματα, ώστε να είναι έτοιμο για γονιμοποίηση.

Η επικεφαλής της μελέτης, Σύνθια Ντιβάλ, τότε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, διαπίστωσε ότι υψηλά επίπεδα THC φαίνεται να επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η μελέτη δείχνει μόνο συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση.

Η ανάλυση περισσότερων από 1.000 δειγμάτων ωοθηκικού υγρού από γυναίκες που υποβάλλονταν σε θεραπείες υπογονιμότητας αποκάλυψε ότι τα ωάρια από ασθενείς με ανιχνεύσιμα επίπεδα THC εμφάνιζαν μεν υψηλότερο ποσοστό ωρίμανσης, αλλά τα έμβρυα είχαν συχνότερα λάθος αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η υπερβολικά γρήγορη ωρίμανση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα: «Τα χρωμοσώματα χρειάζονται χρόνο για να ευθυγραμμιστούν σωστά ώστε να δημιουργήσουν υγιή έμβρυα», εξήγησε η Ντιβάλ.

Σε εργαστηριακά πειράματα, τα ανώριμα ωάρια που εκτέθηκαν σε THC εμφάνισαν περισσότερες αλλοιώσεις στις ατράκτους - δομές που βοηθούν στον σωστό διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων - γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της εμβρυϊκής ανάπτυξης.

«Το εύρημα ότι η υψηλή έκθεση σε THC μπορεί να συνδεθεί με χειρότερη γονιμότητα και περισσότερες αναπαραγωγικές επιπλοκές μπορεί να βοηθήσει γυναίκες που δεν μπορούν να απέχουν από την κάνναβη να υιοθετήσουν μια στρατηγική μείωσης κινδύνου», είπε η Λο.

Η δραστικότητα της THC έχει τετραπλασιαστεί από το 1995 έως το 2022, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών των ΗΠΑ, και μπορεί να ξεπερνά το 40% σε προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές γυναίκες μπορεί άθελά τους να εκτεθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα THC από όσα νομίζουν.

«Επειδή είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς την ακριβή περιεκτικότητα THC σε κάθε προϊόν κάνναβης, συμβουλεύω τις ασθενείς μου να εξετάζουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή, τουλάχιστον, να μειώνουν τη συχνότητα χρήσης», τόνισε η Λο.

Πηγή: CNN

