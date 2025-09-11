Γιατί εμφανίζουν όλο και περισσότεροι νέοι καρκίνο του παχέος εντέρου

Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι αλλαγές στο μικροβίωμα λόγω χαμηλής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες.

«Παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι η διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα και κόκκινο κρέας, η κατανάλωση αλκοόλ και ο καθιστικός τρόπος ζωής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου. Ωστόσο, στις νεότερες ηλικίες, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη.

»Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου πρώιμης εμφάνισης δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από αυτούς τους παράγοντες. Πρόσφατες μελέτες στρέφουν πλέον την προσοχή στο μικροβίωμα του εντέρου»

Αυτά αναφέρουν σε πρόσφατο άρθρο στο ASCO Daily News η καθηγήτρια Θεραπευτικής και Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η παθολόγος-ογκολόγος Μαρία Καπαρέλου, ο επίκουρος καθηγητής Ογκολογίας Μιχάλης Λιόντος και ο καθηγητής Θεραπευτικής, Ογκολογίας και Αιματολογίας Θάνος Δημόπουλος.

Το μικροβίωμα αποτελεί το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν στο σώμα μας, κυρίως στο έντερο.

Τα τρισεκατομμύρια βακτήρια δεν είναι απλώς «επισκέπτες», αλλά παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πέψη, στην άμυνα του οργανισμού και στη ρύθμιση της φλεγμονής. Όταν η ισορροπία τους διαταράσσεται, μπορεί να προκληθούν προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Αυτό που προτείνουν οι ειδικοί είναι πως σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου παρατηρείται συχνά ένα διαφορετικό μικροβίωμα από αυτό των υγιών ατόμων, με αυξημένα επίπεδα βακτηρίων όπως τα Fusobacterium και Bacteroides fragilis.

Στις περιπτώσεις καρκίνου πρώιμης εμφάνισης, δηλαδή σε άτομα κάτω των 50 ετών, το μικροβίωμα φαίνεται να διαφέρει από εκείνο των μεγαλύτερων ασθενών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βακτήριο Flavonifractor plautii, που εμφανίζεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στους νεότερους ασθενείς και σχετίζεται με χαμηλή κατανάλωση φλαβονοειδών, ουσιών που περιέχονται σε φρούτα και λαχανικά.

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι η διατροφή επηρεάζει το μικροβίωμα και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη καρκίνου.

Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι οι αλλαγές στο μικροβίωμα μπορούν να μεταβιβαστούν από προηγούμενες γενιές, όχι μέσω γονιδίων αλλά μέσω των διατροφικών και άλλων συνηθειών τους. Έτσι, οι νεότερες γενιές μπορεί να ξεκινούν ήδη με ένα «διαταραγμένο» μικροβίωμα.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, «η αυξανόμενη συχνότητα καρκίνου πρώιμης εμφάνισης αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα. Είναι κρίσιμο να εντοπιστούν έγκαιρα οι αιτίες, ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψης και νέες θεραπείες. Μέχρι τότε, η καλύτερη άμυνα παραμένει η πρόληψη μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής».

Παράλληλα, οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα, όπως αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή παρουσία αίματος στα κόπρανα, και να αναζητούν ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.