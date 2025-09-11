Games
Οι σκάλες... σώζουν ζωές: Πόσους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουμε την ημέρα

Οι σκάλες... σώζουν ζωές: Πόσους ορόφους πρέπει να ανεβαίνουμε την ημέρα Φωτογραφία: Lindsay Henwood on Unsplash
Λίγα σκαλοπάτια την ημέρα μπορεί να είναι ο κατάλληλος τρόπος να αυξήσετε τον καρδιακό ρυθμό και να ενισχύσετε τον καρδιακό σας μυ!

Η τακτική χρήση της σκάλας έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι σύντομες, έντονες εκρήξεις κινησης, όπως αυτές που προσφέρει το ανέβασμα της σκάλας μπορούν να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και τα επίπεδα χοληστερόλης.

Πόσοι όροφοι είναι αρκετοί την ημέρα;

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι ανέβαιναν περισσότερους από πέντε ορόφους50 σκαλοπάτια) ημερησίως είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ASCVD), που περιλαμβάνει εγκεφαλικά, καρδιακά εμφράγματα και θρόμβους.

Ωστόσο, όταν κάποιοι συμμετέχοντες σταμάτησαν να ανεβαίνουν σκαλοπάτια κατά τη διάρκεια της 12,5ετούς παρακολούθησης, είχαν 32% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ASCVD σε σύγκριση με όσους δεν ανέφεραν ποτέ το ανέβασμα σκάλας στο ερωτηματολόγιό τους.

Γιατί βοηθούν την καρδιά οι σκάλες;

Η χρήση της σκάλας μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό, ενισχύοντας τον καρδιακό μυ και κάνοντάς τον πιο αποτελεσματικό στο να αντλεί αίμα και οξυγόνο σε όλο το σώμα, σύμφωνα με τον Vignesh Raghunath, καρδιολόγο στο Atlantic Medical Group, του Νιού Τζέρσεϊ.

Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού μέσω σωματικής δραστηριότητας βοηθά επίσης στη ρύθμιση και μείωση της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου και των επιπέδων χοληστερόλης - όλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιακή νόσο.

Η χρήση βέβαια της σκάλας μπορεί να μην αρκεί για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Άλλοι παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής και η διατροφή είναι επίσης σημαντικοί.

«Αν και η αυξημένη δραστηριότητα είναι σίγουρα ευεργετική, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η διατροφή, το βάρος, το περιβάλλον και η κληρονομική προδιάθεση για καρδιακή νόσο», είπε ο Raghunath.

Αν θέλετε να θέσετε την καρδιακή υγεία ως προτεραιότητα, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο σημείο εκκίνησης:

  • Σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον 150 λεπτών την εβδομάδα
  • Διατροφή με άφθονες φυσικές τροφές, φρούτα, λαχανικά και άπαχη πρωτεΐνη
  • Διακοπή καπνίσματος
  • Ύπνο 7-9 ωρών τη νύχτα
  • Διαχείριση βάρους
  • Παρακολούθηση και έλεγχο των επιπέδων χοληστερόλης, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης

Πηγή: verywellhealth.com

