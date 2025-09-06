Αυστραλία: Θρίλερ με το σκάνδαλο των αντηλιακών - Η κύρια αιτία για καρκίνο του δέρματος

Η διαμάχη με τις εταιρίες καλλυντικών.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση για τα επικίνδυνα αντηλιακά, που δημιουργούν καρκίνο του δέρματος.

Πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με το BBC, ξέσπασε σάλος στην Αυστραλία, μετά από έρευνα που κατέταξε την Αυστραλία τη νούμερο ένα - χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του δέρματος στον κόσμο.

Η ιστορία της Ραχ

Η παιδική της ηλικία χαρακτηρίστηκε από τον περίφημο κανόνα «χωρίς καπέλο, δεν παίζεις», που είναι συνηθισμένος στα αυστραλιανά σχολεία, από τις διαφημίσεις της δεκαετίας του '90 που προειδοποιούσαν ότι ο ήλιος προκαλεί καρκίνο και από τα σωληνάρια αντηλιακού που φύλαγαν κάθε πόρτα του σπιτιού της.

Αυτό έκανε την 34χρονη σήμερα γυναίκα να είναι από τους ανθρώπους που εφαρμόζουν πιστά αντηλιακό πολλές φορές την ημέρα και σπάνια βγαίνουν από το σπίτι χωρίς καπέλο.

Γι' αυτό και σοκαρίστηκε όταν οι γιατροί εντόπισαν έναν καρκίνο του δέρματος στη μύτη της κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι που χαρακτήρισαν ως ανώμαλο δεδομένης της ηλικίας της και της αυστηρής προστασίας της από την ηλιακή ακτινοβολία.

Αν και τεχνικά ταξινομήθηκε ως καρκίνος του δέρματος «χαμηλού βαθμού» – ένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – έπρεπε να αφαιρεθεί χειρουργικά, αφήνοντας στη μαμά από το Νιούκαστλ μια ουλή ακριβώς κάτω από το μάτι

«Ήμουν απλά μπερδεμένη και λίγο θυμωμένη, γιατί σκεφτόμουν: «Μου κάνετε πλάκα;»», είπε η Ραχ – η οποία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό της – στο BBC.

«Νόμιζα ότι είχα κάνει όλα τα σωστά και παρόλα αυτά μου συνέβη αυτό».

Η οργή της αυξήθηκε όταν έμαθε ότι το αντηλιακό που χρησιμοποιούσε για χρόνια δεν ήταν αξιόπιστο και, σύμφωνα με ορισμένες δοκιμές, δεν προσφερόταν σχεδόν καμία προστασία από τον ήλιο.

Ανεξάρτητη ανάλυση από μια αξιόπιστη ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών διαπίστωσε ότι πολλά από τα πιο δημοφιλή και ακριβά αντηλιακά της Αυστραλίας δεν παρέχουν την προστασία που ισχυρίζονται, προκαλώντας ένα εθνικό σκάνδαλο.

Ακολούθησε μαζική αντίδραση από τους καταναλωτές, έρευνα από την ιατρική εποπτική αρχή της χώρας, απόσυρση πολλών προϊόντων από τα ράφια και αμφισβήτηση της ρύθμισης των αντηλιακών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

«Σίγουρα δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο την Αυστραλία», δήλωσε η χημικός καλλυντικών Michelle Wong στο BBC.

Η μεγάλη διαμάχη

Οι Αυστραλοί έχουν μια περίπλοκη σχέση με τον ήλιο: τον αγαπούν, αλλά και τον φοβούνται.

Τα αποτελεσματικά μηνύματα για τη δημόσια υγεία – που έχουν χαράξει στο μυαλό τους το «Slip, Slop, Slap» (ντύσου, άλειψε, φόρα καπέλο) – ανταγωνίζονται μια κουλτούρα ομορφιάς που συχνά εξιδανικεύει το μαυρισμένο δέρμα.

Η χώρα έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος στον κόσμο και εκτιμάται ότι δύο στους τρεις Αυστραλούς θα υποστούν τουλάχιστον μία εκτομή κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Έτσι, όταν η Choice Australia δημοσίευσε την καταδικαστική της έκθεση τον Ιούνιο, προκάλεσε αμέσως σάλο. Η ομάδα είχε δοκιμάσει 20 αντηλιακά σε ένα ανεξάρτητο διαπιστευμένο αυστραλιανό εργαστήριο και διαπίστωσε ότι 16 από αυτά δεν πληρούσαν τον δείκτη SPF, ή δείκτη προστασίας του δέρματος, που αναγραφόταν στη συσκευασία.

Το Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen της Ultra Violette, ένα προϊόν για το πρόσωπο που η Ραχ λέει ότι χρησιμοποιούσε αποκλειστικά, ήταν η «σημαντικότερη αποτυχία» που εντοπίστηκε. Έδωσε αποτέλεσμα SPF 4, κάτι που σοκάρισε τόσο πολύ την Choice που ανέθεσε μια δεύτερη δοκιμή, η οποία έδωσε παρόμοιο αποτέλεσμα.

Άλλα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονταν στις δηλώσεις SPF τους ήταν αυτά των Neutrogena, Banana Boat, Bondi Sands και Cancer Council, αλλά όλα απέρριψαν τα ευρήματα της Choice και δήλωσαν ότι οι δικές τους ανεξάρτητες δοκιμές έδειξαν ότι τα αντηλιακά τους λειτουργούσαν όπως διαφημίζονταν.

Η αναταραχή ήταν άμεση για τις μάρκες που αναφέρονται στην έκθεση και προκάλεσε επίσης μια γρήγορη αντίδραση από την Therapeutic Goods Association (TGA), η οποία δήλωσε ότι θα διερευνήσει τα ευρήματα και «θα λάβει τα απαραίτητα ρυθμιστικά μέτρα».

Η Ultra Violette αντέδρασε, δηλώνοντας ότι «είναι σίγουρη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Lean Screen» και περιγράφοντας λεπτομερώς τις εκτενείς δοκιμές του προϊόντος, το οποίο έχει πωληθεί σε σχεδόν 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και διατίθεται στο λιανικό εμπόριο σε τιμή άνω των 50 δολαρίων Αυστραλίας (24 λίρες, 33 δολάρια).

Ωστόσο, λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι το Lean Screen θα ανακληθεί, αφού έδωσε ασυνεπή αποτελέσματα σε οκτώ διαφορετικές σειρές εργαστηριακών δοκιμών.

«Λυπούμαστε βαθιά που ένα από τα προϊόντα μας δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα για τα οποία είμαστε περήφανοι και τα οποία έχετε συνηθίσει να περιμένετε από εμάς», ανέφερε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μάρκας στο Instagram.

Πρόσθεσε ότι «έχει τερματίσει τη συνεργασία με το αρχικό εργαστήριο δοκιμών».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, άλλες μάρκες «παύσαν» την πώληση τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη προϊόντων, κανένα από τα οποία δεν περιλαμβανόταν στην έκθεση της Choice.

Η Ραχ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της διάγνωσής της και της μάρκας αντηλιακού που χρησιμοποιούσε. Λέει ότι δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχει τέτοια σχέση.

Ωστόσο, δήλωσε ότι η αντίδραση της Ultra Violette στο σκάνδαλο ήταν σαν «γροθιά στο στομάχι».

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο BBC ότι η Ultra Violette επανεξέτασε όλα τα άλλα προϊόντα της και επιβεβαίωσε τους δείκτες SPF τους.

«Ήμασταν οι πρώτοι και, επί του παρόντος, οι μόνοι από τα 16 προϊόντα που απέτυχαν στις δοκιμές της Choice που δεν σταματήσαμε απλώς τις πωλήσεις, αλλά αποσύραμε εντελώς το προϊόν, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και κουπονιού αγοράς προϊόντος», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Ο εκπρόσωπος της Ultra Violette πρόσθεσε ότι η μάρκα συνεργάζεται με την TGA και άλλους για να διασφαλίσει ότι αυτή η στιγμή της κρίσης δεν θα πάει χαμένη.

«Έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε το καθήκον μας για να προωθήσουμε αυτήν την κατηγορία».

Η Choice έχει προτρέψει την TGA να διεξάγει περαιτέρω έρευνες στην αγορά αντηλιακών και επίσης προέτρεψε όσες μάρκες είχαν λόγο να αμφισβητήσουν την προστασία SPF που αναγράφεται στα προϊόντα τους να τα αποσύρουν αμέσως από την πώληση.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στην αυστραλιανή βιομηχανία αντηλιακών που πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστεί», δήλωσε η Rosie Thomas, διευθύντρια καμπανιών, σε δήλωσή της στο BBC.

Πώς συνέβη αυτό;

Ενώ στην Ευρώπη το αντηλιακό χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό, η Αυστραλία το ρυθμίζει ως θεραπευτικό αγαθό - ουσιαστικά ως φάρμακο - πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται σε μερικούς από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς αντηλιακών στον κόσμο.

Και αυτό είναι κάτι που πολλές από τις μάρκες εμπλέκονται σε αυτό το έπος. Πώς συνέβη, λοιπόν, αυτό;

Μια έρευνα από την Αυστραλιανή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία διαπίστωσε ότι ένα μόνο εργαστήριο με έδρα τις ΗΠΑ είχε πιστοποιήσει τουλάχιστον τα μισά από τα προϊόντα που είχαν αποτύχει στις δοκιμές της Choice και ότι αυτή η εγκατάσταση κατέγραφε συστηματικά υψηλά αποτελέσματα δοκιμών.

Διαπίστωσε επίσης ότι πολλά από τα αντηλιακά που αποσύρθηκαν από τα ράφια είχαν παρόμοια βασική σύνθεση και τα συνέδεσε με έναν κατασκευαστή στη Δυτική Αυστραλία.

Η TGA λέει ότι συνήθως δεν μιλάει για συνεχιζόμενες έρευνες επειδή δεν θέλει να τις θέσει σε κίνδυνο, αλλά ότι εξετάζει επίσης την «επανεξέταση των υφιστάμενων απαιτήσεων δοκιμών SPF», οι οποίες μπορεί να είναι «εξαιρετικά υποκειμενικές».

«Η TGA γνωρίζει επίσης ότι είναι κοινή πρακτική διαφορετικά αντηλιακά προϊόντα να μοιράζονται τις ίδιες ή παρόμοιες βασικές συνθέσεις», δήλωσε ένας εκπρόσωπος σε δήλωση στο BBC.

«Τελικά, είναι ευθύνη του χορηγού του πωλητή να διασφαλίσει ότι το φάρμακό του παραμένει σύμφωνο με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις».

Τα συνεπή και άνετα αντηλιακά που προσφέρουν υψηλή προστασία είναι πολύ τεχνικά και δύσκολο να παρασκευαστούν, λέει η Δρ. Wong, ιδρύτρια της Lab Muffin Beauty Science.

Το δέρμα κάθε ατόμου αντιδρά διαφορετικά στο προϊόν, προσθέτει, και είναι ένα προϊόν που σχεδόν πάντα υποβάλλεται σε δοκιμασία στρες - με ιδρώτα, νερό ή μακιγιάζ.

Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί αποτελεσματικά για τους ίδιους λόγους. Ιστορικά, αυτό γινόταν απλώνοντας το αντηλιακό σε 10 άτομα με το ίδιο πάχος και στη συνέχεια χρονομετρώντας πόσο χρόνο χρειάζεται για να αρχίσει το δέρμα τους να καίγεται τόσο με όσο και χωρίς την εφαρμογή του προϊόντος.

Ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες ως προς το τι ψάχνετε, η Δρ. Wong λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Αυτό εξαρτάται από την υφή ή τον τόνο του δέρματος, ή ακόμα και από το χρώμα των τοίχων, και «διαφορετικά εργαστήρια παίρνουν διαφορετικά αποτελέσματα».

Αλλά λέει ότι τα αποτελέσματα είναι επίσης αρκετά εύκολο να πλαστογραφηθούν, επισημαίνοντας μια έρευνα του 2019 από τις αμερικανικές αρχές σε ένα εργαστήριο δοκιμών αντηλιακών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκιση του ιδιοκτήτη για απάτη.

Πολλές μάρκες αντηλιακών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τους ίδιους κατασκευαστές και εργαστήρια δοκιμών - και επομένως αυτό το ζήτημα είναι απίθανο να περιοριστεί στην Αυστραλία, προσθέτει.

«Μέχρι κάποιος να βγει και να δοκιμάσει μια ολόκληρη σειρά αντηλιακών σε άλλες χώρες, απλώς δεν γνωρίζουμε την έκτασή του».

Λέει ότι το σκάνδαλο αποτελεί μια υπενθύμιση ότι οι κανονισμοί είναι τόσο καλοί όσο εφαρμόζονται.

Αλλά ενώ έχει αγγίξει ένα νευρικό στοιχείο για πολλούς ανθρώπους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος απλώς και μόνο επειδή είναι Αυστραλοί, η Δρ. Wong είπε ότι ένιωσε ότι ο πανικός που προκλήθηκε από την έρευνα ήταν δυσανάλογος.

Αναφέρει τη μεγαλύτερη κλινική δοκιμή αντηλιακού στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του '90, η οποία διαπίστωσε ότι η καθημερινή χρήση αντηλιακού με SPF 16 μείωσε δραματικά τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος.

«Το 95% των αντηλιακών που δοκιμάστηκαν από την Choice έχουν αρκετά υψηλό SPF για να μειώσουν κατά το ήμισυ τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος», δήλωσε η Δρ. Wong.

«Μερικές από τις δοκιμές SPF, πιστεύω, έχουν γίνει λίγο περισσότερο μια άσκηση μάρκετινγκ παρά μια πραγματική αντανάκλαση της αποτελεσματικότητας».

Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε όταν επιλέγετε αντηλιακό, λέει, είναι να φοράτε αρκετή ποσότητα - ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού τουλάχιστον για κάθε μέρος του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου.

Και ιδανικά θα πρέπει να το εφαρμόζετε περίπου κάθε δύο ώρες, ειδικά εάν έχετε ιδρώσει πολύ ή έχετε κολυμπήσει.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης να συνδυάζετε το αντηλιακό με άλλες μεθόδους ασφαλείας, όπως η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και η αναζήτηση σκιάς.