Το φρούτο έκπληξη που «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Κύριος στόχος στην ρύθμιση της χοληστερίνης μέσω της διατροφής είναι η μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης.

Εάν έχετε υψηλή χοληστερίνη, η σωστή διαχείρισή της μέσα από έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι απαραίτητη για την καλή του καρδιαγγειακού σας συστήματος καθώς και για τη γενική σας υγεία. Ειδικότερα, όταν τα επίπεδα χοληστερίνης είναι αυξημένα, η ουσία αυτή συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών και σχηματίζει πλάκες, οι οποίες δυσκολεύουν την κυκλοφορία του αίματος και αναγκάζουν την καρδιά να δουλεύει πιο έντονα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλων σοβαρών επιπλοκών.

Είναι γνωστό ότι η διατροφή διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και τη διαχείριση της χοληστερίνης, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι δε χρειάζονται μεγάλες και περίπλοκες αλλαγές: στην πραγματικότητα, οι πιο μικρές τροποποιήσεις που μπορούν να συντηρηθούν σε βάθος χρόνου είναι συχνά εκείνες που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Η μπανάνα βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης

Σύμφωνα με το British Heart Foundation, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές και συνήθειες που, αν τις εντάξετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα, μπορούν να λειτουργήσουν σαν ασπίδα για το καρδιαγγειακό σας σύστημα. Ειδικότερα, ο οργανισμός τονίζει ότι ακόμη και μικρές κινήσεις, όπως η αντικατάσταση ενός ανθυγιεινού σνακ με ένα πιο θρεπτικό, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ώρα ανάμεσα στο πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα, γύρω στις 11 το πρωί δηλαδή. Εκείνη την ώρα, πολλοί αναζητούν κάτι πρόχειρο για να περιορίσουν την πείνα τους και συχνά καταλήγουν σε επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι τα μπισκότα και τα κράκερς. Οι επιλογές αυτές συνήθως προκαλούν απότομες διακυμάνσεις στο σάκχαρο και άρα δε χορταίνουν για πολύ, ενώ περιέχουν διάφορα πρόσθετα και συντηρητικά.

Ωστόσο, μια πολύ καλή λύση είναι η αντικατάσταση αυτών των σνακ με ένα φρούτο (ιδανικά σε συνδυασμό με λίγους ανάλατους ξηρούς καρπούς).

«Επιλέξτε τις μπανάνες. Αντικαταστήστε το μπισκότο που τρώτε στις 11 το πρωί με ένα φρούτο. που θα σας φέρει πιο κοντά στον στόχο των πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει φυτικές ίνες και ελάχιστα λιπαρά», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του οργανισμού.

Όπως τονίζει και η Daily Mirror, οι μπανάνες αποτελούν ιδανική επιλογή, αφού τα φυσικά τους σάκχαρα και οι υδατάνθρακες παρέχουν σταθερή ενέργεια που διαρκεί περισσότερο, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες τόσο ως σνακ πριν την άσκηση όσο και ως λύση για την πτώση ενέργειας που εμφανίζεται το απόγευμα.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε κάλιο, ένα μέταλλο που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι η κατανάλωση δύο μπανανών μεσαίου μεγέθους την ημέρα (ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε ένα γραμμάριο καλίου) μπορεί να μειώσει αισθητά τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, οι διαλυτές φυτικές ίνες που περιέχουν συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης χοληστερίνης στο αίμα, ενώ οι μπανάνες είναι πλούσιες σε βιταμίνες Β6 και C καθώς και σε μαγγάνιο, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως καλύτερη λειτουργία του εντέρου, πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου και ισχυρότερα οστά.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι οι φυτικές ίνες τους προάγουν τη σωστή πέψη και συμβάλλουν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας, ενώ η παρουσία τρυπτοφάνης (ενός αμινοξέος που μετατρέπεται στον νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη) βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης και ενισχύει την ψυχική ευεξία.

Παρά τα πολλαπλά τους οφέλη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι μπανάνες, όπως και κάθε τροφή, πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, ειδικά από άτομα με διαβήτη ή από όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.