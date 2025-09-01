Games
Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν περπατάς μετά το φαγητό

Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν περπατάς μετά το φαγητό Φωτογραφία: Matthew Moloney on Unsplash
Το περπάτημα μετά τα γεύματα μπορεί να σταθεροποιήσει το σάκχαρο, να ενισχύσει τον μεταβολισμό και να βελτιώσει τη διάθεση: Ακόμη και 10-15 λεπτά είναι αρκετά!

«Το περπάτημα μετά τα γεύματα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία», εξηγεί η διαιτολόγος Sarah Lynn Quick στο Parade. «Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα είναι η ικανότητά του να ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα».

Και δεν χρειάζεται καν να περπατάει κανείς για πολλή ώρα για να δει τα οφέλη - μόλις 10 με 15 λεπτά μετά το φαγητό αρκούν για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου, προσθέτει.

Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τους περιπάτους μετά τα γεύματα, αλλά, σύμφωνα με την Quick, το περπάτημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη τύπου 2.

Η Mercey Livingston δοκίμασε να περπατάει μετά το φαγητό της προκειμένουν να αυξήσει τα βήματά της και να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρού της και μοιράζεται την εμπειρία της.

Τι συνέβη όταν ξεκίνησα να περπατάω μετά το φαγητό

«Όταν ξεκίνησα να περπατώ μετά τα γεύματα - κάτι που κάνω πλέον για περισσότερο από έναν μήνα - φορούσα το Oura Ring («έξυπνο» δαχτυλίδι) και το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης Dexcom, καταγράφοντας τα επίπεδα γλυκόζης μετά το φαγητό και το περπάτημα.

»Είδα άμεσα αποτελέσματα: το γράφημα γλυκόζης του Oura εμφάνιζε μια μικρή αιχμή αμέσως μετά το φαγητό, αλλά το περπάτημα αμέσως μετά βοηθούσε να επανέλθει αμέσως.

»Παρατήρησα επίσης ότι ένιωθα πολύ λιγότερο φουσκωμένη όταν περπατούσα μετά το φαγητό, σε αντίθεση με το να κάθομαι».

Η Quick λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή το περπάτημα βοηθά στη διέγερση του πεπτικού συστήματος, «κάτι που μπορεί να μειώσει το φούσκωμα και την ενόχληση μετά το φαγητό». Ένα ακόμη όφελος; Το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό. «Αυτή η πρακτική μπορεί επίσης να δώσει μια μικρή ώθηση στον μεταβολισμό, αυξάνοντας την καύση θερμίδων και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους», εξηγεί.

Και αν θέλετε να φροντίσετε την υγεία της καρδιάς σας, η Quick λέει ότι το περπάτημα μετά τα γεύματα είναι μια καλή συνήθεια για να εντάξετε στην καθημερινότητά σας. «Προάγει την καρδιαγγειακή υγεία μειώνοντας την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης με την πάροδο του χρόνου», προσθέτει.

«Ένα από τα πράγματα με τα οποία δυσκολεύτηκα αφότου έφυγα από την πόλη ήταν το ότι καθόμουν περισσότερο, κάτι που οδηγεί σε μια γενική αίσθηση "βάρους" - ιδιαίτερα μετά από ένα μεγάλο μεσημεριανό ή δείπνο. Όταν περπατούσα μετά τα γεύματα, παρατήρησα αλλαγή στη διάθεση, τη συγκέντρωση και τα επίπεδα ενέργειάς μου» σημειώνει η Livingston .

Το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί επίσης να βελτιώσει τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας απελευθερώνοντας ενδορφίνες, μειώνοντας το άγχος και αυξάνοντας την εγρήγορση.

Πώς να εντάξετε το περπάτημα μετά το φαγητό στη ρουτίνα σας

Αν θέλετε να εντάξετε αυτήν τη συνήθεια στην καθημερινότητά σας, η Quick λέει ότι δεν υπάρχουν πολλοί αυστηροί κανόνες, εκτός από το να κάνετε τουλάχιστον έναν περίπατο πέντε λεπτών λίγο μετά το φαγητό.

«Για να αποκομίσετε τα περισσότερα οφέλη για την υγεία, το ιδανικό χρονικό πλαίσιο για περπάτημα είναι μέσα σε 10-30 λεπτά από το γεύμα. Μπορείτε να περπατήσετε και αμέσως μετά το φαγητό· ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έναν ήπιο περίπατο και όχι για έντονο ρυθμό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κράμπες ή δυσπεψία», εξηγεί.

Αν και το περπάτημα αργότερα από τα 30 λεπτά μετά το γεύμα εξακολουθεί να είναι ωφέλιμο, μπορεί να μην έχει την ίδια επίδραση στο σάκχαρο.

«Μετά από περίπου 45 λεπτά έως μία ώρα από το φαγητό, τα οφέλη στη ρύθμιση του σακχάρου δεν θα είναι τόσο έντονα», λέει. «Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να έχετε τα οφέλη της αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας, της καύσης θερμίδων και της βελτίωσης της διάθεσης ή της ενέργειας».

Φαίνεται πως δεν υπάρχει λάθος τρόπος - όποιον κι αν επιλέξετε, το να εντάξετε αυτή τη συνήθεια στη ρουτίνα σας μόνο καλό μπορεί να σας κάνει.

