Έρχονται επικαιροποιημένα εμβόλια για την Covid-19 αλλά δεν θα απευθύνονται σε όλους

Έρχονται επικαιροποιημένα εμβόλια για την Covid-19 αλλά δεν θα απευθύνονται σε όλους Φωτογραφία: Unsplash
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε εμβόλια από τις Pfizer, Moderna και Novavax, αλλά με περιορισμούς στη χρήση τους.

Νέα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Covid-19 θα φτάσουν γρήγορα στα φαρμακεία, αφού οι αξιωματούχοι της υγείας των ΗΠΑ τα ενέκριναν την περασμένη Τετάρτη.

Ωστόσο, η πρόσβαση στα εμβόλια, σε μια εποχή που οι μολύνσεις αυξάνονται σε πολλές πολιτείες, μπορεί να μην είναι τόσο ευρεία όσο τα προηγούμενα χρόνια λόγω των περιορισμών του FDA από την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τρία νέα εμβόλια κατά της Covid-19 από την Pfizer και τον συνεργάτη της BioNTech και από τις Moderna και Novavax, που στοχεύουν μια παραλλαγή του κορονοϊού γνωστή ως LP.8.1. που είναι και το κυρίαρχο στέλεχος που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η τέταρτη χρονιά που οι εταιρείες επικαιροποιούν τα εμβόλια κατά της Covid ώστε να στοχεύουν την κύρια παραλλαγή που κυκλοφορεί, με την ελπίδα ότι θα προστατεύσουν καλύτερα τους ανθρώπους από σοβαρή νόσηση κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Σε μια αλλαγή φέτος, ο FDA ενέκρινε τη χρήση των επικαιροποιημένων εμβολίων για περιορισμένο πληθυσμό. Τα τρία εμβόλια εγκρίθηκαν για όλα τα άτομα 65 ετών και άνω, καθώς και για νεότερους οι οποίοι έχουν υποκείμενες παθήσεις που τους κατατάσσουν στα άτομα υψηλού κινδύνου. Το εμβόλιο της Pfizer εγκρίθηκε για άτομα ηλικίας από 5 έως 64 ετών που διατρέχουν κίνδυνο, το εμβόλιο της Moderna για άτομα ηλικίας από 6 μηνών και άνω και το Novavax για άτομα ηλικίας από 12 ετών και άνω.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ σύστηναν τις αναμνηστικές δόσεις στους περισσότερους ανθρώπους από 6 μηνών και άνω, ακόμη και αν δεν ανήκαν σε ομάδες υψηλού ρίσκου.

Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δημοσίευσε στο X ότι « τα επικαιροποιημένα εμβόλια είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που θα τα επιλέξουν μετά από συζήτηση με τον γιατρό τους».

Η κυβέρνηση με επικεφαλής της υγείας τον Robert F. Kennedy Jr. έχουν γενικά μια αμφιλεγόμενη στάση απέναντι στα εμβόλια και έχουν αμφισβητήσει την ασφάλεια της τεχνολογίας που βασίζεται στο αγγελιοφόρο RNA, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή των εμβολίων από την Pfizer και την Moderna.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι γιατροί λένε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Τα πρώτα εμβόλια κατά της Covid-19 που άρχισαν να κυκλοφορούν το 2020 δοκιμάστηκαν σε μεγάλες, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί ότι ήταν ασφαλή και αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσησης από Covid. Οι επόμενες εκδόσεις, που επικαιροποιούνται ώστε να εναρμονίζονται με τα νέα στελέχη, δοκιμάζονται επίσης για να διασφαλιστεί ότι ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση του ιού.

Τον περασμένο Μάιο, ο FDA ανακάλεσε τις προηγούμενες Άδειες Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUAs), περιορίζοντας την πρόσβαση εγκύων και υγιών παιδιών στα εμβόλια. Αντ' αυτού, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστά στους γονείς παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 17 ετών να μιλούν με τους γιατρούς τους σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους.

Ιατρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, έχουν αντιταχθεί σε ορισμένες από τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης, λέγοντας ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και ότι οι νέοι κυβερνητικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να αφήσουν τους ανθρώπους ακάλυπτους μπροστά στον ιό.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής πρόσφατα παρέκκλινε από τις κυβερνητικές συστάσεις, ενθαρρύνοντας τους γονείς να εμβολιάσουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 23 μηνών. Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 18 ετών θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο κατά της Covid-19 εάν τα ίδια ή άλλα άτομα στο νοικοκυριό τους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νόσησης ή είναι ανεμβολίαστα. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων έχει επίσης συστήσει σε όλες τις εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες να κάνουν το εμβόλιο κατά της Covid-19.

Η έγκριση επικαιροποιημένων εμβολίων για έναν πιο περιορισμένο πληθυσμό δημιουργεί κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το εάν ορισμένοι άνθρωποι θα μπορούν να τα λάβουν ή θα καλύπτονται από ασφάλιση.

Ορισμένα άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών που δεν έχουν υποκείμενες παθήσεις μπορεί να θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά ενδέχεται ο ασφαλιστικός τους φορέας να μην το καλύψει. Για τους ενήλικες, τα εμβόλια κοστίζουν από περίπου 136 έως 147 δολάρια ανά δόση στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το CDC.

Τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες συνήθως ακολουθούν τις συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης, της οποίας τα μέλη απολύθηκαν τον Ιούνιο και αντικαταστάθηκαν από άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σκεπτικιστών για τα εμβόλια.

Ειδικοί ανησυχούν ότι η νέα κυβερνητική πολιτική δημιουργεί σύγχυση και περιορίζει την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα εμβόλια, εκθέτοντας άσκοπα τους ανθρώπους στον κορωνοιό.

