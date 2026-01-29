Οι αρχές συνιστούν την επαναχορήγηση της δόσης για να διασφαλιστεί πλήρης ανοσολογική προστασία.

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ισπανία προκαλεί η αποκάλυψη ότι ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 253 άτομα, μεταξύ των οποίων δεκάδες βρέφη, σε διάστημα δύο μηνών.

Το περιστατικό ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της κοινοβουλευτικής ομάδας EH Bildu στο Κοινοβούλιο, γεγονός που οδήγησε τις υγειονομικές αρχές να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια στους εμβολιασμένους, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Ποιο εμβόλιο χορηγήθηκε

Η ληγμένη παρτίδα αφορά το εξαδύναμο παιδικό εμβόλιο, ένα από τα πιο κρίσιμα στο βασκικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Το συγκεκριμένο εμβόλιο προστατεύει από έξι σοβαρές ασθένειες:

διφθερίτιδα

τέτανο

κοκκύτη

αιμόφιλο ινφλουέντζας τύπου Β

πολιομυελίτιδα

ηπατίτιδα Β

Το εμβόλιο χορηγείται συστηματικά στα βρέφη από τους πρώτους μήνες ζωής, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο ευαίσθητο.

Διαβεβαιώσεις των αρχών

Το Ισπανικό σύστημα υγείας γνωστό ως Osakidetza υποστηρίζει ότι οι ληγμένες δόσεις «δεν συνεπάγονται καμία επίπτωση στην υγεία» και ότι δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες στους εμβολιασθέντες. Ωστόσο, οι αρχές, σε συνεργασία με την εθνική υπηρεσία φαρμάκων της Ισπανίας και τον κατασκευαστή του εμβολίου, συνιστούν την επαναχορήγηση δόσης για να διασφαλιστεί πλήρης ανοσολογική προστασία.

Ήδη από την Τετάρτη, τα κέντρα υγείας ξεκίνησαν να επικοινωνούν με τις οικογένειες για να κλείσουν ραντεβού επανεμβολιασμού.

Κατηγορίες για συστημικές αποτυχίες

Η κοινοβουλευτική ομάδα EH Bildu κατηγόρησε την Osakidetza για σοβαρά κενά στην παρακολούθηση των εμβολίων και στην τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα έλαβαν δύο ληγμένες δόσεις.

Σύμφωνα με το κόμμα, η αποτυχία στον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας και των ημερομηνιών λήξης συνιστά σοβαρή παραβίαση των υγειονομικών διαδικασιών. Τα ληγμένα εμβόλια χορηγήθηκαν σε 12 από τους 13 υγειονομικούς οργανισμούς της περιοχής.

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά από μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Τη δίκη νοσοκόμας για παιδιά στο Σαντούτσι, η οποία κατηγορείται ότι προσποιούταν ότι εμβολίαζε παιδιά ενώ πετούσε τα φιαλίδια. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι πάνω από 400 παιδιά έμειναν ανεμβολίαστα την περίοδο 2021–2022.