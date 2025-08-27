Games
Υγεία

Όταν μιλούν τα στατιστικά της Υγείας

Όταν μιλούν τα στατιστικά της Υγείας
Αυτή είναι η πραγματικότητα της Υγείας στην Ελλάδα.

Ο γνωστός καθηγητής της στατιστικής επιστήμης και υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξαναχτύπησε με δήλωση που θα έπρεπε να οδηγήσει στην απονομή του ετήσιου βραβείου στατιστικής αναλυτικής σκέψης από τις κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες του πλανήτη.

Είπε συγκεκριμένα ότι «Οι διεθνείς κανόνες για την εγκυρότητα του Δείκτη Αυτοαξιολόγησης θεωρούν έγκυρο το δείγμα εάν έχει απαντήσει το 5%, σε εμάς (εννοεί την δήθεν έρευνα του υπουργείου Υγείας) απάντησε το 24% άρα είμαστε μια χαρά».

Μετά από αυτή τη δήλωση, για το 5% , άρχισαν να σκίζουν τα πτυχία τους όλοι οι επιστήμονες και να κάνουν αιτήσεις να σπουδάσουν ξανά στην Ελληνική Αγωγή. Εδώ παραθέτουμε για μια ακόμη φορά, λίγο πιο αναλυτικά για να τα εμπεδώσει ο υπουργός, τα στοιχεία της έγκυρης έρευνας της Eurostat.

Τα στοιχεία που δεν αρέσουν

Ενώ ο κ. Γεωργιάδης ασχολείται με ποσοστά ανταπόκρισης και μεθοδολογικές λεπτομέρειες, η πραγματικότητα που αποκαλύπτουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στατιστικά είναι σκληρή και αδιάσειστη.

Πίνακας 1: Δήλωση ανάγκης για ιατρική εξέταση που δεν καλύφθηκε λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλης λίστας αναμονής ή απόστασης.

ygeia_statistika1_efda5.jpg

Τι Σημαίνουν αυτοί οι Αριθμοί

Ο δείκτης αυτός μετρά κάτι πολύ συγκεκριμένο: άνθρωποι που οι ίδιοι δηλώνουν ότι είχαν ανάγκη για ιατρική εξέταση αλλά δεν την κάλυψαν λόγω:

  • οικονομικών λόγων (δεν μπορούσαν να πληρώσουν)
  • μεγάλης λίστας αναμονής (π.χ. πολύς χρόνος για ραντεβού)
  • απόστασης (πολύ μακριά το νοσοκομείο/γιατρός)

Το αποτέλεσμα δείχνει το ποσοστό των ατόμων που είχαν ανάγκη για φροντίδα υγείας και δεν την κάλυψαν, σε σχέση με όλους όσοι δήλωσαν ότι είχαν ανάγκη.

Η Ελληνική «Πρωτιά»

Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα για την Ελλάδα:

Το 2024, η Ελλάδα με ποσοστό 21,9% κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ - μια θέση που κανείς δεν θέλει. Είναι έξι φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ27 που είναι 3,6%. Η διαφορά των 18,3 ποσοστιαίων μονάδων είναι τεράστια.

Ακόμα χειρότερα, η Ελλάδα απέχει 9,5 ποσοστιαίες μονάδες από τη δεύτερη χώρα (Φινλανδία με 12,4%). Είναι μακράν ο ουραγός όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία.

Η Επιδείνωση της Κατάστασης

Αν τα στατικά στοιχεία είναι ανησυχητικά, η εξέλιξη είναι ακόμα χειρότερη. Από το 2021 έως το 2024, η κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώθηκε δραματικά:

  • 2021: 12,5%
  • 2024: 21,9%
  • Αύξηση: +9,4 ποσοστιαίες μονάδες

Την ίδια περίοδο, η μέση αύξηση στις χώρες της ΕΕ ήταν μόλις 0,4%. Δηλαδή, ενώ οι περισσότερες χώρες παρέμειναν σταθερές, η Ελλάδα κατρακύλησε.

Η «ψαλίδα» με τον μέσο όρο της ΕΕ άνοιξε έντονα:

  • 2021: 9,3 μονάδες διαφορά
  • 2022: 13,4 μονάδες διαφορά
  • 2023: 17,4 μονάδες διαφορά
  • 2024: 18,3 μονάδες διαφορά

Πέρα από τις Δικαιολογίες

Χιλιάδες Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βασική ιατρική φροντίδα. Δεν είναι θέμα μεθοδολογίας. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τα στοιχεία της Eurostat είναι επίσημα, ομοιόμορφα και συγκρίσιμα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη χάραξη πολιτικής.

Αντί για στατιστικούς ελιγμούς και δικαιολογίες, η χώρα χρειάζεται πραγματικές λύσεις: ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, και διασφάλιση ότι κανείς δεν θα στερείται την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται.

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεν ψεύδονται. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα - και μάλιστα σοβαρό.

T.E.

Υγεία
Πολιτική
Υγεία
Πολιτική

ienergeia.gr
healthstat.gr
ienergeia.gr
ienergeia.gr
healthstat.gr
ienergeia.gr
healthstat.gr
healthstat.gr