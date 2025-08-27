Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

pexels pexels
Το σημαντικό, είναι να παραμένουμε σωματικά δραστήριοι.

Η συζήτηση για το αν είναι πιο ωφέλιμο το περπάτημα ή το τρέξιμο απασχολεί εδώ και χρόνια τόσο επιστήμονες όσο και όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Η αλήθεια, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, είναι πως και οι δύο μορφές άσκησης προσφέρουν σημαντικά οφέλη – αρκεί να γίνονται με συνέπεια.

«Και τα δύο μετράνε», εξηγεί η Rachelle Reed, PhD, επιστήμονας άσκησης από το Athens της Τζόρτζια. Το σημαντικό, σύμφωνα με την ίδια, είναι να παραμένουμε σωματικά δραστήριοι. Άλλωστε, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προτείνει τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα, είτε πρόκειται για βόλτες είτε για πιο έντονη προπόνηση.

Τα οφέλη του περπατήματος

Το περπάτημα θεωρείται ιδανικό για αρχάριους, αλλά και για όσους θέλουν μια άσκηση χαμηλής έντασης που προστατεύει τις αρθρώσεις. Είναι απλό, δεν απαιτεί εξοπλισμό και βοηθάει στη δημιουργία σταθερής ρουτίνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Του Αγίου Φανουρίου σήμερα: Τι συμβολίζει και πώς καθιερώθηκε η φανουρόποτα

Του Αγίου Φανουρίου σήμερα: Τι συμβολίζει και πώς καθιερώθηκε η φανουρόποτα

Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Reed, τα μεγαλύτερα κέρδη προκύπτουν όταν κάποιος περνά από καθιστική ζωή σε οποιαδήποτε μορφή κίνησης – ακόμη κι αν αυτή είναι ένα καθημερινό περπάτημα.

Ενδεικτικά οφέλη:

Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής υγείας και μείωση κινδύνου καρδιοπαθειών.

Καλύτερος έλεγχος αρτηριακής πίεσης και χοληστερίνης.

Μείωση φλεγμονών.

Ψυχολογικά οφέλη: χαλάρωση, καλύτερος ύπνος, λιγότερο άγχος.

Χαμηλό «εμπόδιο εισόδου»: μπορεί να το κάνει σχεδόν οποιοσδήποτε.

Τα οφέλη του τρεξίματος

Το τρέξιμο βρίσκεται στο «επόμενο σκαλί» της έντασης. Καίει περισσότερες θερμίδες σε μικρότερο χρόνο, γυμνάζει πιο έντονα την καρδιά και τους πνεύμονες και προσφέρει μεγαλύτερη βελτίωση φυσικής κατάστασης.

Όπως εξηγεί η προπονήτρια Erica Coviello, CPT, «το τρέξιμο είναι πιο αποτελεσματική προπόνηση για την καρδιά και τους πνεύμονες, αν και έχει μεγαλύτερη καταπόνηση στις αρθρώσεις».

Ενδεικτικά οφέλη:

Σημαντική βελτίωση καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.

Υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση σε λιγότερο χρόνο.

Ενδυνάμωση μυών και συνδέσμων.

Εντονότερη πρόκληση στο κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα.

Ποιο να επιλέξω;

Δεν υπάρχει μία απάντηση. Η επιλογή εξαρτάται από τους προσωπικούς στόχους, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και –ίσως το σημαντικότερο– τι σας ευχαριστεί περισσότερο.

Για αρχάριους ή όσους θέλουν χαμηλή ένταση: Το περπάτημα είναι ιδανικό ξεκίνημα.

Για όσους θέλουν γρήγορα και μέγιστα αποτελέσματα: Το τρέξιμο δίνει περισσότερα οφέλη σε λιγότερο χρόνο.

Για όσους κάνουν ήδη έντονη άσκηση (π.χ. HIIT, βάρη, κολύμβηση): Το περπάτημα μπορεί να λειτουργήσει ως αποκατάσταση.

Πώς να βελτιστοποιήσετε το περπάτημά σας

Για να «μετράει» ως μέτρια άσκηση, φροντίστε να περπατάτε με ρυθμό που σας επιτρέπει να μιλάτε, αλλά όχι να τραγουδάτε. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ένταση με:

πιο γρήγορο ρυθμό (δυναμικό περπάτημα),

περπάτημα σε ανηφόρα ή κλίση διαδρόμου,

χρήση βαρών (γιλέκο ή μικρά βαράκια),

διαλειμματική μέθοδο (εναλλαγή γρήγορου και πιο αργού ρυθμού).

Πότε να περάσετε από το περπάτημα στο τρέξιμο

Θα το καταλάβετε όταν

Το περπάτημα πάψει να σας «κουράζει» ή όταν το σώμα σας ζητά φυσικά περισσότερη ταχύτητα. Μια καλή αρχή είναι η εναλλαγή περπατήματος-τρεξίματος (π.χ. 4 λεπτά τρέξιμο, 1-2 λεπτά περπάτημα). Το σημαντικό, όπως τονίζουν οι ειδικοί, είναι να προχωράτε σταδιακά ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» κινδύνου για συμπληρώματα διατροφής - «Μην τα αγοράζετε»

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» κινδύνου για συμπληρώματα διατροφής - «Μην τα αγοράζετε»

Υγεία
Τι συμβαίνει στην αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη όταν τρώμε δαμάσκηνα τακτικά

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη όταν τρώμε δαμάσκηνα τακτικά

Υγεία
Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Εξιτήριο για την Σοφία Κουρτίδου: Τι αποκάλυψε για το πρόβλημα της υγείας της

Life
Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Life

NETWORK

Τα 2 πιο υγιεινά πρωινά σύμφωνα με έναν καρδιολόγο – Συνταγές

Τα 2 πιο υγιεινά πρωινά σύμφωνα με έναν καρδιολόγο – Συνταγές

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που λειτουργούν ως «φυσική λεύκανση» στα δόντια

Οι 5 τροφές που λειτουργούν ως «φυσική λεύκανση» στα δόντια

healthstat.gr
Πόσο αλάτι στη διατροφή σας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο

Πόσο αλάτι στη διατροφή σας μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο δέρμα σας όταν «σπάτε» ένα σπυράκι

Τι συμβαίνει στο δέρμα σας όταν «σπάτε» ένα σπυράκι

healthstat.gr
Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

ienergeia.gr