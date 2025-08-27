Του Αγίου Φανουρίου σήμερα: Τι συμβολίζει και πώς καθιερώθηκε η φανουρόποτα

Έθιμο καλά ριζωμένο η παρασκευή της φανουρόπιτας του Αγίου Φανουρίου.

Στις 27 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, ενός από τους πιο αγαπητούς αγίους του λαού.

Η γιορτή του έχει συνδεθεί με ένα έθιμο που επιβιώνει μέχρι σήμερα: τη φανουρόπιτα.

Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται μάρτυρας που έζησε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Η μορφή του αποκαλύφθηκε τυχαία τον 14ο αιώνα, όταν στη Ρόδο βρέθηκε εικόνα του άθικτη, ενώ όλα γύρω είχαν καταστραφεί.

Η εικόνα τον παρουσίαζε νέο, στρατιώτη, να κρατά σταυρό, και έφερε επιγραφή με το όνομά του. Από τότε, η τιμή του διαδόθηκε γρήγορα σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Η φανουρόπιτα

Η παράδοση θέλει οι πιστοί να πηγαίνουν στην εκκλησία φανούροπιτες, δηλαδή πίτες που φτιάχνονται με απλά υλικά –συνήθως 7, 9 ή 11, όλα σε μονό αριθμό– και χωρίς ζωικά προϊόντα.

Τα βασικά συστατικά είναι αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, κανέλα, χυμός πορτοκαλιού και σταφίδες.

Η πίτα δεν προσφέρεται μόνο για να τιμηθεί ο Άγιος αλλά και για να ζητηθεί «φανέρωση» – είτε χαμένων αντικειμένων, είτε λύσεων σε δυσκολίες, είτε ακόμη και τύχης στη ζωή.

Το συμβολικό της νόημα

Η φανουρόπιτα έχει τριπλό συμβολισμό:

Τιμή στον Άγιο Φανούριο, που θεωρείται βοηθός και προστάτης.

Μνημόσυνο για τη μητέρα του Αγίου, καθώς σύμφωνα με λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή και οι πιστοί προσεύχονται για την ψυχή της.

Πράξη ευγνωμοσύνης και ελπίδας, αφού οι άνθρωποι προσφέρουν την πίτα με την πεποίθηση πως ο Άγιος θα τους «φανερώσει» αυτό που ζητούν.

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, οι φανουρόπιτες μοιράζονται σε συγγενείς, φίλους ή και σε όλο το εκκλησίασμα, για να λάβουν όλοι ευλογία. Η απλότητα της πίτας τονίζει την έννοια της προσφοράς και της κοινής χαράς.

Έτσι, κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, τα σπίτια και οι εκκλησίες πλημμυρίζουν με το άρωμα της φανουρόπιτας, θυμίζοντας πως η πίστη, η μνήμη και η παράδοση συνεχίζουν να ενώνουν τις γενιές.