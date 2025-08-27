Games
Αγίου Φανουρίου 2025: Μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλά ονόματα στο εορτολόγιο

Αγίου Φανουρίου 2025: Μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλά ονόματα στο εορτολόγιο
Σήμερα η μεγάλη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.

Εκτός από Άγιο Φανούριο, η Ορθοδοξία γιορτάζει αρκετά άλλα ονόματα όπως: Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα, Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης, Όσιος, Οσία, Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης.

Η παράδοση λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή, σκληρή και άπονη με τους φτωχούς. Μάλιστα, για τον αμετανόητο χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν τον άφησε. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή πίτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία για να ευλογηθούν, τις μοιράζουν στη γειτονιά με την ευχή να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Του Αγίου Φανουρίου σήμερα: Τι συμβολίζει και πώς καθιερώθηκε η φανουρόποτα

Αγίου Φανουρίου 2025: Το μυστικό για αφράτη και πεντανόστιμη φανουρόπιτα

Εορτολόγιο 2025: Γνωστή γιορτή σήμερα, σε ποιους να ευχηθείτε

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται και πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

