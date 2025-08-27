Αγίου Φανουρίου 2025: Μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλά ονόματα στο εορτολόγιο

Σήμερα η μεγάλη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.

Εκτός από Άγιο Φανούριο, η Ορθοδοξία γιορτάζει αρκετά άλλα ονόματα όπως: Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα, Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης, Όσιος, Οσία, Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης.

Η παράδοση λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή, σκληρή και άπονη με τους φτωχούς. Μάλιστα, για τον αμετανόητο χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν τον άφησε. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή πίτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία για να ευλογηθούν, τις μοιράζουν στη γειτονιά με την ευχή να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου.