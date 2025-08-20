Games
Δελφίνι, λιοντάρι, λύκος ή αρκούδα; - Βρείτε τον «τύπο» ύπνου σας

Δελφίνι, λιοντάρι, λύκος ή αρκούδα; - Βρείτε τον «τύπο» ύπνου σας Φωτογραφία: UNSPLASH
Οι συμβουλές γιατρού ανάλογα με το τι ώρα ξυπνάμε και πότε πέφτουμε για ύπνο.

Η ώρα που ξυπνάμε και το πότε πέφτουμε για ύπνο επηρεάζει όλη την ημέρα μας, καθώς αυτές οι συνήθειές μας έχουν αντίκτυπο- μεταξύ άλλων- και στο πόση ενέργεια έχουμε ανά πάσα στιγμή.

Ο δρ. Ντάριεν Σάτον, γιατρός επειγόντων περιστατικών και συνεργάτης του «Good Morning America» του ABC News συνοψίζει τους «τύπους» ύπνου σύμφωνα με τις έρευνες και δίνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτή τη συνήθειά μας.

Εσείς λοιπόν τι είστε σε ό,τι αφορά στον ύπνο; Δελφίνι, λιοντάρι, λύκος ή αρκούδα;

Δελφίνι

Ξύπνημα: Ποικίλει, συχνά είστε κουρασμένοι το πρωί.
Ώρα ύπνου: Ακανόνιστη, συχνά περίπου τα μεσάνυχτα ή αργότερα.
Κορύφωση ενέργειας: Στα μισά του πρωινού ή αργά το βράδυ.

Συμβουλές:

  • Τηρήστε σταθερή ώρα ξυπνήματος.
  • Δημιουργήστε αυστηρή ρουτίνα χαλάρωσης.
  • Αποφύγετε τη γυμναστική αργά μέσα στην ημέρα.

ypnos_delfini_26de5.jpg

Λιοντάρι

Ξύπνημα: 05:00-06:00

Ώρα ύπνου: 21:00-22:00

Κορύφωση της ενέργειας: Νωρίς το πρωί.

Συμβουλές

  • Κάντε νωρίς πράγματα που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση.
  • Αποφύγετε να κάνετε αργά ό,τι απαιτεί ενέργεια ή δημιουργικότητα.
  • Υιοθετήστε μία ρουτίνα χαλάρωσης.

ypnos_liontari_592fe.jpg

Λύκος

Ξύπνημα: 08:00-09:00 (ή αργότερα)

Ώρα ύπνου: Μεσάνυχτα- 02:00

Κορύφωση ενέργειας: 16:00-22:00

Συμβουλές

  • Προσαρμοστείτε σταδιακά στο να ξυπνάτε νωρίτερα.
  • Καθυστερήστε την κατανάλωση καφεΐνης έως αργά το πρωί.
  • Κάντε τις βραδινές ώρες δουλειά που απαιτεί συγκέντρωση ή δημιουργικότητα.

ypnos_lykos_fd63c.jpg

Αρκούδα

Ξύπνημα 7:00-8:00

Ώρα ύπνου: 22:00-23:00

Κορύφωση ενέργειας: Αργά το πρωί και αργά το απόγευμα.

Συμβουλές:

  • Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα.
  • Προγραμματίστε δουλειά που απαιτεί προσήλωση από τις 10:00 έως τις 14:00.

ypnos_arkouda_fa66e.jpg

{https://www.instagram.com/p/DNgdiNyB5Vc/?img_index=1&igsh=b3c0ZzBlaGs4eXBq}

