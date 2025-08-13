Games
Περπάτημα: Πόσα βήματα χαρίζουν μακροζωΐα

Περπάτημα: Πόσα βήματα χαρίζουν μακροζωΐα Φωτογραφία: Levi Williams on Unsplash
Ακόμη και μόλις 15 λεπτά γρήγορου περπατήματος την ημέρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, προσφέροντας σημαντικά οφέλη.

Αν είστε πολύ απασχολημένοι για να πάτε στο γυμναστήριο, μην ανησυχείτε - μπορείτε να παραμείνετε υγιείς εντάσσοντας τουλάχιστον 15 λεπτά γρήγορου περπατήματος στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Γενικά, συνιστάται οι άνθρωποι να αφιερώνουν 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα για να δουν ουσιαστικά οφέλη στην υγεία τους, δηλώνει ο Dr. Wei Zheng, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Preventive Medicine.

Όμως, αν τα 150 λεπτά είναι δύσκολο να επιτευχθούν, το γρήγορο περπάτημα τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα μπορεί να προσφέρει τα ίδια οφέλη.

Ο Zheng και η ερευνητική του ομάδα εξέτασαν τα δεδομένα χιλιάδων Αμερικανών ενηλίκων, αναζητώντας τη σχέση ανάμεσα στη διάρκεια και το ρυθμό του περπατήματος και τον κίνδυνο θανάτου από διάφορες αιτίες.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν εντυπωσιακά: το γρήγορο περπάτημα για μόλις 15 λεπτά καθημερινά συνδέεται με μείωση της συνολικής θνησιμότητας κατά 20% σε σύγκριση με όσους δεν περπατούν γρήγορα καθόλου. Αντίθετα, το αργό περπάτημα για περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα έδειξε μόνο μια μικρή και μη στατιστικά σημαντική μείωση 4%.

«Ξέρουμε ότι το γρήγορο περπάτημα είναι καλύτερο από το αργό», σημειώνει ο Zheng, διευθυντής του Vanderbilt Epidemiology Center και καθηγητής Ιατρικής στο Vanderbilt University Medical Center στο Νάσβιλ του Τενεσί, «αλλά δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για το πόσα λεπτά κατά μέσο όρο πρέπει να περπατά κανείς γρήγορα».

Πώς το περπάτημα επηρεάζει την υγεία

Το περπάτημα βοηθά στη διαχείριση του βάρους και του σακχάρου, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου, ανακουφίζει από τον πόνο στις αρθρώσεις και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η τακτική άσκηση βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται, βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και μειώνει συνολικά τον κίνδυνο καρκίνου και άλλων σοβαρών παθήσεων. Η καθημερινή βάδιση μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας ή γνωστικής έκπτωσης σε άτομα με προδιάθεση για Αλτσχάιμερ.

Η τακτική φυσική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, βελτιώνει τον ύπνο και μειώνει τη φλεγμονή, γεγονός που βελτιώνει τη δομή του εγκεφάλου, σύμφωνα με το Piedmont Medical Center στη Νότια Καρολίνα.

«Θέλω να τονίσω ότι όλες οι μορφές άσκησης έχουν κάποιο όφελος», τονίζει ο Zheng. «Αλλά διαπιστώνουμε ότι το γρήγορο περπάτημα μόλις 15 λεπτά την ημέρα προσφέρει αποδεδειγμένα σημαντικά οφέλη».

Το γρήγορο περπάτημα έχει συνδεθεί με μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας, αρρυθμιών και διαβήτη τύπου 2. «Η άσκηση έχει μεγάλη επίδραση στην αρτηριακή πίεση», εξηγεί ο Freeman, «και για κάθε αύξηση κατά 20 μονάδες πάνω από το 120, ο κίνδυνος καρδιακού επεισοδίου περίπου διπλασιάζεται. Η τακτική άσκηση μειώνει την πίεση αυτή».

Πώς να κάνετε το περπάτημά σας πιο αποδοτικό

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαβαίνετε ότι περπατάτε γρήγορα όταν μπορείτε να μιλήσετε αλλά όχι να... τραγουδήσετε.

Ο Freeman προτείνει περπάτημα ή άλλη έντονη δραστηριότητα πριν τη δουλειά - όπως ποδήλατο, κολύμβηση ή διαλειμματική προπόνηση. Το σωστό περπάτημα, με ίσια στάση σώματος, ώμους πίσω και κίνηση των χεριών, βοηθά στην αποφυγή πόνων στη μέση, διευκολύνει την αναπνοή και βελτιώνει την ισορροπία.

«Το περπάτημα είναι μια πλήρης κίνηση του σώματος», λέει η Dana Santas, ειδική στην ενδυνάμωση και την προπόνηση νου-σώματος . «Η κίνηση των χεριών είναι βασικό μέρος της μηχανικής του περπατήματος και πρέπει να είναι συντονισμένη με τα πόδια».

Για πιο προχωρημένο επίπεδο, μπορείτε να δοκιμάσετε τη συνειδητή ή ρινική αναπνοή - εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα - που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην πρόληψη της υπέρτασης, ενώ μπορείτε παράλληλα να αυξήσετε τον ρυθμό σας κατά μερικά βήματα.

Πηγή: CNN

