Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Ο Νίκος Τσεργάς είναι λέκτορας στο Aegean College, με εξειδίκευση στην προπόνηση με αντιστάσεις (strength training) και την αποκατάσταση.

Από επαγγελματίες αθλητές μέχρι influencers και γυμναστηριακούς τύπους, αρκετοί επιλέγουν να βυθιστούν σε παγωμένο νερό με στόχο την αποκατάσταση. Αλλά τι λέει πραγματικά η επιστήμη για την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής;

Τι υπόσχεται το παγωμένο νερό;

Η ιδέα πίσω από τη βύθιση σε κρύο νερό είναι απλή: περιορίζει τη φλεγμονή και μειώνει τον μυϊκό πόνο μετά την άσκηση. Σε αγώνες υψηλού επιπέδου ή σε συνεχόμενες μέρες έντονης προπόνησης, αυτή η μείωση του πόνου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Ορισμένες μελέτες επιβεβαιώνουν πως η βύθιση σε κρύο νερό μπορεί να προσφέρει άμεση, αλλά προσωρινή ανακούφιση.

Η σκοτεινή πλευρά: Τι λένε οι πρόσφατες έρευνες

Η έρευνα των Fuchs et al. (2020) έδειξε πως η χρήση κρύου νερού μετά από προπόνηση δύναμης ή υπερτροφίας μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη μυϊκής μάζας, παρεμβαίνοντας στους φυσικούς μηχανισμούς προσαρμογής. Αντίστοιχα, οι Roberts et al. (2015) βρήκαν πως άτομα που εφάρμοζαν παγωμένα μπάνια τακτικά είχαν μικρότερη αύξηση σε δύναμη και υπερτροφία σε σύγκριση με όσους δεν το έκαναν.

Πότε μπορεί να έχει θέση η χρήση του;

Η βύθιση σε παγωμένο νερό ίσως έχει θέση σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια: κατά τη διάρκεια αγωνιστικών περιόδων με μικρό χρόνο ανάκαμψης ή σε περιπτώσεις τραυματισμών με υπερβολικό οίδημα. Ωστόσο, για τον μέσο ασκούμενο ή για κάποιον που γυμνάζεται με στόχο τη μυϊκή ανάπτυξη ή τη γενική υγεία, η συστηματική χρήση παγωμένων μπάνιων μπορεί να είναι περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια.

Συμπερασματικά…

Το κρύο νερό δεν είναι πανάκεια. Αν και μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση, δεν ενδείκνυται ως μόνιμο εργαλείο αποκατάστασης για όλους. Όπως και με κάθε τάση στην άσκηση, χρειάζεται να αξιολογείται η πραγματική της αξία με βάση την επιστήμη και τους προσωπικούς στόχους. Η αποτελεσματική αποκατάσταση βασίζεται στη συνέπεια, τον ύπνο, τη σωστή διατροφή και την έξυπνη προπονητική στρατηγική – όχι απαραίτητα σε ένα παγωμένο μπάνιο.

Σε λίγες γραμμές: