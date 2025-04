Φυτική ή Ζωική Πρωτεΐνη: Νέα έρευνα καταρρίπτει τον μύθο

Έρευνα αποκαλύπτει ότι για να χτίσετε μυς δεν χρειάζεται να καταναλώνεται μόνο ζωϊκές πρωτεϊνες.

Για δεκαετίες, οι αθλητές και όσοι επιδιώκουν μυϊκή ανάπτυξη έχουν βομβαρδιστεί με συμβουλές που επιμένουν στην ανάγκη κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης αμέσως μετά την προπόνηση.

Κοτόπουλο, μοσχάρι, γαλακτοκομικά και ροφήματα ορού γάλακτος φιγουράρουν στην κορυφή των προτάσεων, πάντα μέσα στα επόμενα 45 λεπτά από την άσκηση.

Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι φέρνει νέα δεδομένα που αμφισβητούν αυτές τις διατροφικές αντιλήψεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του newatlas.com, οι ερευνητές του πανεπιστημίου θέλησαν να ερευνήσουν κατά πόσο η πηγή της πρωτεΐνης και ο χρόνος κατανάλωσής της επηρεάζουν πράγματι τη μυϊκή ανάπτυξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 υγιείς ενήλικες, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν δύο τύπους διατροφής: μία παμφαγική, πλούσια σε ζωικές πρωτεΐνες, και μία βίγκαν, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει ανάλογο προφίλ αμινοξέων.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν περίπου 1,1-1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Χωρίστηκαν σε ομάδες όπου άλλοι μοίρασαν την πρωτεΐνη σε τρία γεύματα ημερησίως και άλλοι σε πέντε. Παράλληλα, έκαναν τακτικές ασκήσεις με βάρη και κατανάλωναν «βαρύ» νερό (D₂O) για την ακριβέστερη ανάλυση της χρήσης της πρωτεΐνης από το σώμα.

Οι βιοψίες μυϊκού ιστού πριν και μετά την περίοδο της διατροφής αποκάλυψαν κάτι αξιοσημείωτο: το σώμα χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη με τον ίδιο τρόπο, είτε προέρχεται από φυτικές είτε από ζωικές πηγές. Επιπλέον, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος από την ομοιόμορφη κατανομή της πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Medicine and Science in Sports and Exercise, προσφέρει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες, όπου η κατανάλωση πρωτεΐνης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γινόταν σε πολύ περιορισμένα χρονικά πλαίσια.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι εφόσον κάποιος καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες σε πρωτεΐνη, δεν έχει σημασία αν η προέλευσή της είναι ζωική ή φυτική, ούτε αν την καταναλώνει ακριβώς μετά την άσκηση. Κατ’ επέκταση, τα πρωτεϊνικά ροφήματα που θεωρούνταν μέχρι σήμερα απαραίτητα αμέσως μετά την προπόνηση ίσως δεν είναι τόσο κρίσιμα όσο πιστεύαμε.

Το τέλος ενός μύθου;

Η νέα έρευνα αποτελεί ακόμη ένα λιθαράκι στην αλλαγή της αντίληψης γύρω από τη διατροφή και τη μυϊκή ανάπτυξη. Δίνει, επίσης, περισσότερες εναλλακτικές σε όσους επιλέγουν φυτικές διατροφές, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς να βασίζονται σε ζωικές πρωτεΐνες.

Σε μια εποχή όπου η ευελιξία και η επιστημονική τεκμηρίωση στη διατροφή αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, τα ευρήματα αυτά στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το σημαντικότερο είναι η συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης — όχι η πηγή της ή η χρονική στιγμή της κατανάλωσης.