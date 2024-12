Πώς θα κάνετε συνήθεια το καθημερινό τρέξιμο, το απρόσμενο όφελος

To τρέξιμο αποτελεί για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά τους: Τα οφέλη σε σώμα και πνεύμα!

Οι άνθρωποι που αγαπούν το τρέξιμο, βλέπουν σε αυτό μια πρόκληση με πραγματικά πλεονεκτήματα.

Αν ακόμη δεν έχετε καταφέρει να κάνετε τη σωματική άσκηση καθημερινή συνήθεια, το healthstat σας παρουσιάζει τα κυριότερα οφέλη του τρεξίματος.

1.Αποτελεί μια καλή συνήθεια

Εάν πιέζετε τον εαυτό σας καθημερινά μπορεί το τρέξιμο, να είναι ένας γρήγορος τρόπος για να κάνετε το άθλημα αυτό τακτικό μέρος της ζωής σας.

Πολλοί άνθρωποι κάνουν ένα σερί τρεξίματος για να ξεκινήσουν μια ρουτίνα. Όταν προκαλείτε τον εαυτό σας να αφοσιωθεί στο τρέξιμο, το θεωρείτε κορυφαία προτεραιότητά σας.

2.Ενισχύει την αερόβια φυσική σας κατάσταση

Το αργό τζόκινγκ που κρατά τον καρδιακό ρυθμό σχετικά χαμηλά μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την αερόβια φυσική σας κατάσταση, όπως η ενίσχυση των μιτοχονδρίων που βοηθούν στην παροχή της ενέργειας που χρειάζεστε για μεγάλες περιόδους άσκησης, βελτιώνοντας την παροχή οξυγόνου στους μύες σας και χτίζοντας μυϊκές ίνες βραδείας συστολής.

3.Οφέλη για την καρδιά

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής συνιστά στους ενήλικες να κάνουν τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης όπως το εύκολο τρέξιμο τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Το τρέξιμο είναι μια φανταστική μορφή καρδιαγγειακής άσκησης. Κάνει το σώμα σας πιο δυνατό.

Μια μελέτη του 2014 στο Journal of the American College of Cardiology, διαπίστωσε ότι το τρέξιμο μόλις 5 έως 10 λεπτά κάθε μέρα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.

4.Βοηθά στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Το τακτικό τρέξιμο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη.

Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας θα ρυθμιστούν καλύτερα, γι' αυτό οι γιατροί συνιστούν τακτικά στους διαβητικούς ασθενείς να ακολουθούν ένα ασφαλές, σταθερό πρόγραμμα άσκησης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τρέξιμο.

5.Τονώνει τη διάθεση

Υπάρχει ένας λόγος που οι δρομείς φαίνονται συχνά τόσο ανέμελοι και χαλαροί μετά από το τρέξιμο. Το να τρέχεις κάθε μέρα σημαίνει ότι λαμβάνεις αυτή τη συναισθηματική απελευθέρωση τακτικά.

Πώς θα κάνετε το τρέξιμο συνήθεια

Τι πρέπει να έχετε κατά νου πριν επιχειρήσετε να τρέχετε κάθε μέρα:

Κρατήστε μία συνέπεια

Ακόμα κι αν μπορείτε ή έχετε λίγο χρόνο για τρέξιμο, έστω και 2 φορές την εβδομάδα, μείνετε συνεπείς σε αυτή σας την απόφαση.

Γνωρίστε πραγματικά τις προθέσεις σας

Οι ειδικοί, συνιστούν να είστε πραγματικά ειλικρινείς με τον εαυτό σας σχετικά με το γιατί θέλετε να τρέχετε κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να σας υπενθυμίσει τα κίνητρά σας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε όταν είναι δύσκολο.

Να τρέχετε αργά και να συμπεριλάβετε το περπάτημα

Καλό θα ήταν να τρέχετε με αρκετά αργό ρυθμό ώστε να μην αγχώνετε υπερβολικά το σώμα σας. Επίσης, συμπεριλάβετε και το περπάτημα στην ρουτίνα σας.

Ξεκουράστε το σώμα σας

Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει το σώμα σας στις απαιτήσεις του καθημερινού τρεξίματος, κάντε ό,τι μπορείτε για να το βοηθήσετε να ανακάμψει. Βεβαιωθείτε ότι τρώτε αρκετά για να τροφοδοτείτε τον οργανισμό σας, να κοιμάστε σταθερά και να κάνετε διατάσεις και μασάζ για ανακούφιση.