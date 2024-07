Εντοπίστηκε αρσενικό και μόλυβδος σε ταμπόν που πωλούνται και στην Ελλάδα - Τι λένε οι ειδικοί

Πολλά ταμπόν που κυκλοφορούν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών και μη οργανικών, περιέχουν τοξικά μέταλλα

Μόλυβδος και αρσενικό εντοπίστηκαν σε ταμπόν που πωλούνται στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας - σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Berkeley και δημοσιεύτηκε στο Enviroment International του Elsevier. Τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν σε ένα ερώτημα, κρίσιμο για την ανθρώπινη υγεία: είναι τα ταμπόν ασφαλή;

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι ερευνητές πήραν δείγματα από ΗΠΑ, Βρετανία και Ελλάδα (ως μέλος της ΕΕ).



Διαπιστώθηκε ότι πολλά ταμπόν που κυκλοφορούν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών και μη οργανικών, περιέχουν τοξικά μέταλλα, όπως μόλυβδο και αρσενικό.

«Ορισμένα ταμπόν είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ενός μετάλλου και χαμηλότερες σε κάποιο άλλο», δήλωσε η Jenni A. Shearston, Ph.D., επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Δεν υπήρχε κανένα ταμπόν από αυτά που εξετάσαμε που να είχε χαμηλή συγκέντρωση σε όλα τα μέταλλα».

Η Shearston δήλωσε ότι μαζί με συναδέλφους της άρχισαν να ερευνούν τα ταμπόν, καθώς παρατήρησαν ότι στην ερευνητική βιβλιογραφία υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για τα συστατικά τους.

«Υπάρχει αυτό το ταμπού γύρω από την έμμηνο ρύση», είπε. «Αυτό δεν μας επηρεάζει μόνο στην κοινωνική μας ζωή. Επηρεάζει επίσης την επιστημονική έρευνα και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που δεν έχουν ερευνηθεί πολύ τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως».

Απαιτούνται περισσότερες δοκιμές από τους κατασκευαστές

Ο Dr. Mitchell Kramer, πρόεδρος του τμήματος Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Huntington Hospital Northwell Health, δήλωσε ότι η μελέτη είναι «πρωτοποριακή» και υποδεικνύει την ανάγκη οι κατασκευαστές ταμπόν να διεξάγουν περισσότερες δοκιμές στα προϊόντα τους.

«Σίγουρα απαιτείται περισσότερη αξιολόγηση», δήλωσε ο Kramer.

Ελλείψει ουσιαστικών ερευνών, δεν είναι σαφές ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία, αν υπάρχουν, από τη χρήση ταμπόν που περιέχουν αυτά τα μέταλλα.

«Δεν γνωρίζουμε αν κάποιο από αυτά τα μέταλλα απορροφάται κολπικά», δήλωσε η Dr. Jennifer Lincoln, γυναικολόγος-μαιευτήρας και συγγραφέας του βιβλίου Let's Talk about Down There: Μια γυναικολόγος-μαιευτήρας απαντά σε όλες τις καυτές ερωτήσεις σας ... χωρίς να σας κάνει να ντρέπεστε που ρωτάτε.

Τα τοξικά μέταλλα διαπερνούν τα ταμπόν;

Η Shearston - μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του UC Berkeley και στο τμήμα περιβαλλοντικής επιστήμης, πολιτικής και διαχείρισης - προσθέτει ότι δεν έχει διερευνηθεί ακόμα αν το μέταλλο μπορεί να διαρρεύσει από τα ταμπόν.

«Εξετάσαμε μόνο αν αυτά τα μέταλλα υπάρχουν ή όχι στα ταμπόν», δήλωσε η ίδια. «Δεν ξέρουμε αν διαρρέονται από αυτά».

Ταμπόν και τοξικά μέταλλα

Οι ερευνητές εξέτασαν 30 διαφορετικά ταμπόν από 14 μάρκες για να προσδιορίσουν τα επίπεδα μετάλλων. Βρήκαν «μετρήσιμες συγκεντρώσεις» και των 16 μετάλλων που αναζήτησαν - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τοξικών , όπως ο μόλυβδος και το αρσενικό - σε όλα τα ταμπόν που εξετάστηκαν.

Ωστόσο, η έρευνα δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ταμπόν δεν είναι ασφαλή και η Shearston ελπίζει οι γυναίκες να μην «πανικοβληθούν.

«Απλώς χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε. «Αυτό που θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους είναι να ζητούν περισσότερες έρευνες και να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις, ώστε να θέσουν έστει σε προτεραιότητα την έρευνα για τέτοια προϊόντα».

Τα επίπεδα των μετάλλων διέφεραν ανάλογα με τον τύπο, το πού αγοράστηκαν και αν ήταν γενόσημα ή επώνυμα.

«Αυτά τα μέταλλα βρέθηκαν σε διαφορετικές ποσότητες, με κάποια υψηλότερα στα οργανικά ταμπόν (όπως το αρσενικό) και άλλα στα συμβατικά ταμπόν (όπως ο μόλυβδος)», δήλωσε η Jennifer Lincoln. «Δεν γνωρίζουμε ποιες μάρκες δοκιμάστηκαν, καθώς η μελέτη έγινε "τυφλά", κάτι που ξέρω ότι είναι απογοητευτικό».

Η ίδια, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε επίσης ότι «Δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι βρέθηκαν μέταλλα και στα βιολογικά ταμπόν, καθώς απορροφούνται από το έδαφος και στη βιολογική γεωργία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα», δήλωσε.

Είναι ασφαλή τα ταμπόν;

Ναι, η χρήση των ταμπόν είναι ασφαλής, λένε οι ειδικοί.

«Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται», δήλωσε ο Kramer. «Δεν έχουμε διαπιστώσει ότι αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα ή ότι προκαλούν ασθένειες στους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα επίπεδα αυτών των βαρέων μετάλλων είναι πολύ χαμηλά».

Η Shearston λέει ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της διερευνούν επί του παρόντος «αν τα μέταλλα μπορούν να βγουν από τα ταμπόν».

Η Jennifer Lincoln τόνισε από την πλευρά της ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς τι σημαίνουν τα ευρήματα της έρευνας για την ανθρώπινη υγεία.

«Σύμφωνα με τη μελέτη, η μέση ποσότητα μολύβδου που βρέθηκε στα ταμπόν είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρή και χαμηλότερη από την ποσόστητα που θεωρείται ανησυχητική στα τρόφιμα ή το νερό», δήλωσε. «Αυτό δεν αναιρεί τα ευρήματα της μελέτης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΝΒC