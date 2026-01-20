Τα συμβόλαια χρυσού για τον Φεβρουάριο του 2026 διαπραγματεύονται στα 4.725,70 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,84%.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε ασφαλή καταφύγια, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα συμβόλαια χρυσού για τον Φεβρουάριο του 2026 διαπραγματεύονται στα 4.725,70 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,84%, το ασήμι διαπραγματεύεται στα 94,59 δολάρια με κέρδη 6,84%. Αντίστοιχα, η πλατίνα ενισχύεται στα 2.388,60 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,51%.

Η νέα άνοδος έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάρριψη προηγούμενων ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όταν τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές, χάνουν την ελκυστικότητά τους. Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωμένη αγορά της Γροιλανδίας», εντείνοντας τη ρητορική περί προσάρτησης του αρκτικού νησιού.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ράλι του χρυσού δεν είναι συγκυριακό, αλλά στηρίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Η προοπτική υποχώρησης των πραγματικών επιτοκίων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη διαφοροποίηση των αποθεματικών από τις κεντρικές τράπεζες, δημιουργεί περισσότερους λόγους για σταθεροποίηση ή περαιτέρω άνοδο των τιμών παρά για απότομη διόρθωση. Με τα σημερινά επίπεδα, τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο εκτιμάται ότι είναι τέσσερις έως πέντε φορές υψηλότερα σε σύγκριση με το 2024.

Το ασήμι ακολουθεί στενά την πορεία του χρυσού και δείχνει να διατηρεί με άνεση τα νέα επίπεδα, με τα συμβόλαια Μαρτίου στις ΗΠΑ να αγγίζουν νέο ιστορικό υψηλό και την spot τιμή να κινείται επίσης ανοδικά. Την ίδια ώρα, οι αγορές μετοχών σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό καταγράφουν απώλειες, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις γεωπολιτικές απειλές και τον κίνδυνο εμπορικών αντιποίνων, με τους ευρωπαϊκούς κλάδους αυτοκινήτου και πολυτελών αγαθών να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Στο ευρύτερο διεθνές σκηνικό, οι εντάσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή παραμένουν, ενώ οι εξελίξεις σε Βενεζουέλα και Ιράν προσθέτουν νέα στρώματα αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Παράλληλα, και άλλα βασικά μέταλλα κινούνται ανοδικά, με τον χαλκό να ενισχύεται λόγω διαρθρωτικών τάσεων, όπως η αυξημένη ζήτηση από έργα ενεργειακών υποδομών και data centers, υπογραμμίζοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα πολύτιμα μέταλλα.