Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ElvalHalcor ανήλθαν σε 2,74 δισ. ευρώ.

Η ElvalHalcor ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 9μηνο του 2025, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 98,1 εκατ. ευρώ, έναντι 75,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αποδίδεται στην ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2,74 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της ανόδου των όγκων αλλά και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων στο LME. Η οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) ενισχύθηκε στα 189,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,1%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ από 173,2 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 48,5 εκατ. ευρώ και του συνολικού δανεισμού κατά 102,7 εκατ. ευρώ οδήγησε επίσης σε σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο υποχώρησε κατά 22,5%.

Ο κλάδος αλουμινίου συνέχισε την ισχυρή πορεία του, με αυξημένο όγκο πωλήσεων και αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας. Ο Γενικός Διευθυντής του κλάδου, Νικόλαος Καραμπατέας, τόνισε ότι, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ, η οικονομική επίδοση παραμένει σταθερά υψηλή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επενδύσεων σε παραγωγή και τεχνολογικές δυνατότητες.

Παράλληλα, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε επίσης ισχυρά αποτελέσματα, αυξάνοντας τον όγκο πωλήσεων παρά τις πιέσεις από τους νέους δασμούς στις ΗΠΑ και τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Γενικός Διευθυντής Πάνος Λώλος υπογράμμισε ότι η εταιρεία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους, ενώ η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος στη Sofia Med ενισχύει περαιτέρω τη θέση του κλάδου.

Συνολικά, ο Όμιλος επωφελήθηκε από τις υψηλότερες τιμές μετάλλων, την αύξηση των πωλήσεων και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας, αν και το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το δυσμενές μίγμα πωλήσεων περιόρισαν εν μέρει τα περιθώρια. Η μείωση του δανεισμού, η ισχυρή κερδοφορία και οι περιορισμένες επενδύσεις ενίσχυσαν τη χρηματοοικονομική ευρωστία, παρά την αυξημένη καταβολή μερισμάτων.