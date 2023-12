Η AstraZeneca συμφώνησε να αποκτήσει την κινεζική εταιρεία ανάπτυξης κυτταρικών θεραπειών Gracell Biotechnologies έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, καθώς ο βρετανικός κολοσσός φαρμάκων ενισχύει τα στοιχήματά του στην ιατρική καινοτομία στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Βάσει της συμφωνίας, η Astra θα αποκτήσει την Gracell με έδρα τη Σαγκάη έναντι 2 δολαρίων ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή μετρητών ύψους 1 δισ. δολαρίων. Μια πρόσθετη αγορά μετοχών που εξαρτάται από την επίτευξη ορισμένων ρυθμιστικών συμφωνιών θα ανεβάσει τελικά την αξία της συμφωνίας στα 1,2 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι εταιρείες σε δήλωσή τους την Τρίτη.

Η εξαγορά «ΜΑΜΟΎΘ»

Η εξαγορά θα εμπλουτίσει το «οπλοστάσιο» της Astra με τη λεγόμενη θεραπεία CAR-T που τροποποιεί τα ίδια τα ανοσοκύτταρα του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου, όπως αναφέρει το Bloomberg. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή θεραπεία για καρκίνους του αίματος όπως το πολλαπλό μυέλωμα και αυτοάνοσες ασθένειες όπως ο λύκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το οπλοστάσιο της Astra

Μόλις τον προηγούμενο μήνα η Astra σύναψε συμφωνία με την κινεζική βιοτεχνολογική εταιρεία Eccogene Inc. για τη συν-ανάπτυξη ενός χαπιού απώλειας βάρους, μιας από τις πιο «καυτές» κατηγορίες φαρμάκων, καθώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις Novo Nordisk A/S και Eli Lilly & Co., δύο εταιρείες που έχουν ηγηθεί του «χρυσού κυνηγιού» της βιομηχανίας για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Σημειώνεται ότι η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Astra μετά τις ΗΠΑ.