Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν οι ΑΙ κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Ωστόσο, υπάρχει μία εφαρμογή που μπορεί σε «γλιτώσει» από ανεπιθύμητα πρόστιμα.

Γνωστή εφαρμογή σε κινητά επιτρέπει στους οδηγούς να προστατευτούν από παραβάσεις και απο στέρηση διπλώματος για μέρες ή για μήνες.

Οι πρώτες κάμερες τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της Αττικής και οι οποίες εντάσσονται στο σχέδιο που προβλέπει την εγκατάσταση 388 καμερών σε όλη την Αττική για παραβάσεις φωτεινών σηματοδοτών.

Οι ΑΙ κάμερες ήδη έχουν εμφανιστεί στην εφαρμογή πλοήγησης Waze, η οποία παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που έχουν εγκατασταθεί αυτές οι ΑΙ κάμερες.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες από τις νέες κάμερες που επισημαίνονται στην εφαρμογή Waze βρίσκονται στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, και στη συμβολή των Λ. Μεσογείων και Χαλανδρίου.

Παρόλο που οι οδηγοί πρέπει να είναι ούτως ή άλλως προσεκτικοί όταν οδηγούν, η επισήμανση των καμερών σε εφαρμογές όπως αυτή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους οδηγούς, μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο κάποιας παρανομίας ή ατυχήματος.