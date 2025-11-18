Ο Σουντάρ Πιτσάει προειδοποιεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει κοινωνικές αναταραχές, μεταμορφώνοντας ριζικά τον χώρο της εργασίας.

Καμία εταιρία δεν θα έμενε ανεπηρέαστη εάν σκάσει η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιεί ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής της Google.

Μιλώντας στο BBC, ο Σουντάρ Πιτσάι υποστηρίζει πως, παρότι η ανάπτυξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη υπήρξε μια «εξαιρετική στιγμή», δεν λείπει κάποιος «παραλογισμός» στην τρέχουσα άνθησή της.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley για το ενδεχόμενο «φούσκας», καθώς η αξία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες δαπανούν τεράστια ποσά στον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ερωτηθείς αν η Google θα επηρεαζόταν στο σενάριο που θέλει την φούσκα του ΑΙ να «σκάει», ο Πιτσάι ανέφερε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια πιθανή αναταραχή, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση: «Νομίζω ότι καμία εταιρεία δεν θα μενεί ανεπηρέαστη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας».

Ο Πιτσάι δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ενεργειακές ανάγκες, στην επιβράδυνση των κλιματικών στόχων, στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ακρίβεια των μοντέλων AI της εταιρείας, αλλά και στον αντίκτυπο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Η συνέντευξη δόθηκε σε μια περίοδο που οι έλεγχοι στην αγορά έχουν ενταθεί: Οι μετοχές της Alphabet έχουν διπλασιάσει την αξία τους μέσα σε επτά μήνες, φθάνοντας τα 3,5 τρισ. δολάρια, καθώς οι αγορές έχουν αυξημένη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κολοσσού των αναζητήσεων να αποκρούσει την απειλή της OpenAI, που «τρέχει» το ChatGPT.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ανάπτυξη από την Alphabet εξειδικευμένων υπερτσιπ για AI που ανταγωνίζονται την Nvidia, υπό τον Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία πρόσφατα έφθασε σε μια παγκόσμια πρωτιά αποτίμησης 5 τρισ. δολαρίων.

Την ώρα που οι αποτιμήσεις αυξάνονται, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό για ένα περίπλοκο πλέγμα συμφωνιών ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται φέτος να έχει έσοδα μικρότερα από το ένα χιλιοστό της προγραμματισμένης επένδυσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος με όσα είχε πει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Άλαν Γκρίνσπαν το 1996 - προειδοποιώντας για «παράλογη ευφορία» στην αγορά κατά τη διάρκεια της «φούσκας» των dotcom - ο Πιτσάι εξηγεί πως η βιομηχανία πιθανόν να «υπερβαίνει τα όρια» σε επενδυτικούς κύκλους σαν αυτόν.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο. Ήταν σαφές ότι υπήρξε "υπερβολική" επένδυση, αλλά κανείς δεν θα αμφισβητούσε σήμερα τον αντίκτυπό της», είπε. «Περιμένω το ίδιο και από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάπως έτσι εκτιμώ ότι σε αυτή τη συγκυρία συνυπάρχουν ο ορθολογισμός και το στοιχείο του παράλογου».

Τα σχόλιά του έρχονται σε συνέχεια της προειδοποίησης του Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, ο οποίος είπε στο BBC τον περασμένο μήνα ότι οι επένδυσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά ένα μέρος των χρημάτων που εισρέουν στον κλάδο «πιθανότατα θα χαθεί».

Σύμφωνα με τον Πιτσάι, το μοντέλο της Google, η οποία διαθέτει το δικό της «πλήρες σύστημα» τεχνολογιών - από τσιπ έως δεδομένα του YouTube κι από μοντέλα έως έρευνα αιχμής – σημαίνει ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τυχόν αναταράξεις στην αγορά AI.

«Οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες απαιτούν αναβάθμιση των υποδομών»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τεχνολογικός κολοσσός επεκτείνει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο - με τρόπο που υπουργοί θεωρούν ότι θα παγιώσει τη χώρα ως την τρίτη «υπερδύναμη» της AI μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Τον Σεπτέμβριο η Alphabet ανακοίνωσε ότι επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεσμευόμενη να διαθέσει 5 δισ. λίρες για υποδομές και έρευνα τα επόμενα δύο χρόνια. «Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με έναν αρκετά σημαντικό τρόπο», είπε ο Πιτσάι.

Προειδοποίησε, ωστόσο, για τις «τεράστιες» ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πέρυσι αντιστοιχούσε στο 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Πιτσάι είπε ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών.

«Κανείς δεν θέλει να περιορίσει μια οικονομία με βάση την ενέργεια, και νομίζω ότι αυτό θα έχει συνέπειες», είπε.

Αναγνώρισε επίσης ότι οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της επεκτεινόμενης δραστηριότητας AI σημαίνουν καθυστερήσεις στους κλιματικούς στόχους της εταιρείας - κι οχι μόνο - αλλά επέμεινε ότι η Alphabet εξακολουθεί να έχει στόχο να πετύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2030 επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες ενέργειας.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε να σημειώσουμε πρόοδο θα επηρεαστεί», είπε.

«Η ΤΝ θα φέρει κοινωνικές αναταράξεις»

Μιλώντας για «την πιο πολυεπίπεδη τεχνολογία» με την οποία έχει εργαστεί η ανθρωπότητα, ο Πιτσάι υποστήριξε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει επίσης την εργασία όπως τη γνωρίζουμε.

«Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κοινωνικές αναταράξεις», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα «δημιουργήσει νέες ευκαιρίες».

«Θα εξελιχθεί και θα μετασχηματίσει ορισμένες δουλειές, και οι άνθρωποι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν», είπε. Όσοι προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη «θα τα πάνε καλύτερα».

«Δεν έχει σημασία αν θέλετε να είστε δάσκαλος ή γιατρός. Όλα αυτά τα επαγγέλματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά εκείνοι που θα τα πάνε καλά σε καθένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι όσοι μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία».