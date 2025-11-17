Αν και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα - τεχνολογίες που τροφοδοτούν chatbots όπως το ChatGPT - προβλέπεται να επιτύχουν σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις, εταιρείες όπως η Periodic Labs και τώρα το Project Prometheus στοχεύουν σε ΤΝ που μαθαίνει με πιο σύνθετους τρόπους.

Ο Τζεφ Μπέζος - ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο - επενδύει χρήμα και χρόνο σε μια startup τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία, με την ονομασία Project Prometheus, ξεκινά με χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέρει από τον ίδιο τον Μπέζος - γεγονός που την καθιστά μία από τις καλύτερα χρηματοδοτημένες startup στον κόσμο.

Σύμφωνα με πηγές, που μίλησαν στους New York Times υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Μπέζος θα αναλάβει καθήκοντα συνδιευθύνοντα συμβούλου - για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon τον Ιούλιο του 2021.

Σημειώνεται πως αν και συμμετέχει ενεργά στην Blue Origin - ανταγωνιστή της SpaceX του Elon Musk - ο τίτλος του στην εταιρεία διαστημικών πτήσεων παραμένει «ιδρυτής».

Από τότε που αποχώρησε από την Amazon, ο Μπέζος έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και για την προσωπική του ζωή, όπως με τον πολυτελή γάμο του στη Βενετία νωρίτερα φέτος. Παράλληλα, έχει εμπλακεί περισσότερο στην Blue Origin και δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα του εταιρεία τον τοποθετεί στο επίκεντρο αυτής της ανταγωνιστικής αγοράς.

Το Project Prometheus εισέρχεται σε μια ολοένα πιο κορεσμένη αγορά τεχνητής νοημοσύνης, όπου μικρότερες εταιρείες προσπαθούν να βρουν την θέση τους στον ανταγωνισμό με κολοσσούς όπως η Google, η Meta και η Microsoft, καθώς και με πρωτοπόρες εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Η εταιρεία μέχρι στιγμής τηρεί χαμηλό προφίλ και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Project Prometheus επικεντρώνεται σε τεχνολογία που συνδέεται με το διάστημα, εστιάζοντας σε ΤΝ που θα βοηθά στη μηχανική και την παραγωγή σε διάφορους τομείς, όπως οι υπολογιστές, η αεροδιαστημική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος είναι ο Vik Bajaj, φυσικός και χημικός που συνεργάστηκε στενά με τον Sergey Brin της Google στο Google X, γνωστό και ως «Moonshot Factory», που ανέπτυξε φιλόδοξα έργα όπως η υπηρεσία παράδοσης με drones Wing και το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό Waymo.

Το Project Prometheus ανήκει σε μια ομάδα εταιρειών που επικεντρώνονται στην εφαρμογή ΤΝ σε φυσικές εργασίες, όπως η ρομποτική και ο ο σχεδιασμός φαρμάκων.

Φέτος, αρκετοί κορυφαίοι ερευνητές αποχώρησαν από μεγάλα AI projects όπως της Meta, της OpenAI και της Google DeepMind για να ιδρύσουν την Periodic Labs, εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη AI για νέες ανακαλύψεις στη φυσική και τη χημεία.

Πέρυσι, ο Μπέζος επένδυσε επίσης στην Physical Intelligence, μια start-up με εφαρμογές της ΤΝ στη ρομποτική.

Με χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Project Prometheus μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα στον δαπανηρό αγώνα ανάπτυξης τεχνολογιών AI. Σημειωτέον ότι η Thinking Machines Lab, που ιδρύθηκε από πρώην υπαλλήλους της OpenAI, συγκέντρωσε φέτος 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία έχει ήδη προσλάβει σχεδόν 100 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων ερευνητές από κορυφαίες εταιρείες ΤΝ όπως οι OpenAI, DeepMind και Meta.