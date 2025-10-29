Σε ολόκληρους πλέον επαγγελματικούς κλάδους στελέχη προειδοποιούν εργαζόμενους και επενδυτές πως η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους, την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη «θα αντικαταστήσει κυριολεκτικά τους μισούς εργαζόμενους γραφείου».

Ο επικεφαλής της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, δηλώνει ότι ήδη εκτελεί έως και το 50% του φόρτου εργασίας της εταιρείας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Walmart, Νταγκ ΜακΜίλον, σημειώνει στη Wall Street Journal ότι η τεχνητή νοημοσύνη «θα αλλάξει κυριολεκτικά κάθε δουλειά».

Λιγότερο από τρία χρόνια μετά την έκρηξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, στελέχη σχεδόν όλων των μεγάλων βιομηχανιών δηλώνουν ανοιχτά σε εργαζόμενους και μετόχους ότι, εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, το μέγεθος και η μορφή του εργατικού δυναμικού τους πρόκειται να αλλάξουν ριζικά - αν δεν έχουν ήδη αλλάξει.

Ποιες είναι οι πιο «ευάλωτες» θέσεις εργασίας

Αυτό που ξεκίνησε με την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με τα chatbots, εξαπλώνεται γρήγορα στις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον χρησιμοποιούν προσαρμοσμένους «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης για να αυτοματοποιήσουν λειτουργίες όπως η υποστήριξη πελατών, το μάρκετινγκ, ο προγραμματισμός ή η δημιουργία περιεχομένου.

Πρόσφατες εκτιμήσεις της Goldman Sachs δείχνουν ότι το 6% έως 7% των Αμερικανών εργαζομένων ενδέχεται να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Το Stanford Digital Economy Lab, χρησιμοποιώντας δεδομένα της ADP, διαπίστωσε ότι οι προσλήψεις σε «επικίνδυνες για την ΤΝ» θέσεις μειώθηκαν κατά 13% από τότε που άρχισαν να διαδίδονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Οι εργασίες στην ανάπτυξη λογισμικού, στην εξυπηρέτηση πελατών και στη γραμματειακή υποστήριξη θεωρούνται σήμερα οι πιο ευάλωτες.

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας πολυετούς διαδικασίας που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Γκαντ Λεβανόν, επικεφαλής οικονομολόγος του Burning Glass Institute, ενός ερευνητικού οργανισμού που μελετά τις αλλαγές στην οικονομία και στο εργατικό δυναμικό.

Η ΤΝ θα δημιουργήσει περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από αυτές που θα καταργήσει

Η αυτοματοποίηση, βέβαια, δεν είναι κάτι νέο. Κάθε εποχή έχει το δικό της τυπογραφείο, το δικό της ΑΤΜ, ταμείο αυτοεξυπηρέτησης ή ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων που αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία. Στην πορεία, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και οι οικονομίες προσαρμόζονται.

Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στις αρχές του έτους εκτιμά ότι η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης θα μπορούσε να καταργήσει 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030, αλλά και να δημιουργήσει 170 εκατομμύρια νέες.

Οι τομείς της ανάπτυξης, της έρευνας, της ασφάλειας και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και της ρομποτικής, αναμένεται να γνωρίσουν άνθηση.

Ο Έρικ Μπρίνιολφσον, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας του Στάνφορντ, δήλωσε ότι πέρα από τις νέες ειδικότητες, οι φυσικές εργασίες - όπως οι νοσηλευτές και οι εργάτες στις κατασκευές - μέχρι στιγμής προστατεύονται από την αναστάτωση που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

«Θα υπάρξει περισσότερη αναταραχή και προς τις δύο κατευθύνσεις τους επόμενους μήνες και χρόνια», είπε. «Πρέπει να προετοιμάσουμε το εργατικό μας δυναμικό».

«Κάντε πιο πολλά με πιο ευέλικτες ομάδες»

Οι CEO δεν διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για όσα έρχονται.

Ο επικεφαλής της Amazon, Άντι Τζάσι, δήλωσε τον Ιούνιο ότι το εταιρικό προσωπικό της θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της ΤΝ και ενθάρρυνε τους εργαζόμενους να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της ώστε να «κάνουν περισσότερα με πιο ευέλικτες ομάδες».

Οι New York Times δημοσίευσαν την Τρίτη έρευνα σύμφωνα με την οποία η ομάδα αυτοματοποίησης της Amazon εκτιμά ότι μπορεί να αποφύγει την πρόσληψη 160.000 εργαζομένων στις ΗΠΑ έως το 2027, εξοικονομώντας περίπου 30 σεντς για κάθε προϊόν που συσκευάζει και παραδίδει η εταιρεία. [Εκπρόσωπος της Amazon, ωστόσο, δήλωσε στο CNBC ότι τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε η έρευνα «παρουσιάζουν μια ελλιπή και παραπλανητική εικόνα των σχεδίων μας»].

Ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Κάρπ, είπε στο CNBC τον Αύγουστο ότι η εταιρεία του, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία έχει αυξηθεί πάνω από έντεκα φορές τα τελευταία δύο χρόνια, στοχεύει να αυξήσει τα έσοδά της κατά δέκα φορές και να μειώσει το προσωπικό της κατά περίπου 12%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shopify, πάλι, είπε στους υφιστάμενούς του ότι θα πρέπει να αποδεικνύουν πως «δεν μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν με τη βοήθεια της ΤΝ» πριν ζητήσουν περισσότερους πόρους ή προσλήψεις.

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μόνο η αρχή

Στον τραπεζικό τομέα, στελέχη της JPMorgan έχουν λάβει εντολή να αποφεύγουν τις νέες προσλήψεις καθώς η εταιρεία εφαρμόζει την ΤΝ σε όλες τις δραστηριότητές της. Ο επικεφαλής της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε ότι η τράπεζα, ενσωματώνοντας την ΤΝ, θα εξετάσει «σφαιρικά πώς οργανώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς σκέφτεται την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα».

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο Φάρλεϊ της Ford είπε τον Ιούλιο ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσει πίσω της πολλούς υπαλλήλπυς γραφείου» - μια άποψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στον κλάδο. Έρευνα της εταιρείας Phyron σε 500 εμπόρους αυτοκινήτων στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι μισοί πιστεύουν πως η ΤΝ θα μπορούσε να πουλά μόνη της αυτοκίνητα έως το 2027.

«Αυτό σημαίνει ότι η ΤΝ θα δημιουργεί διαφημιστικό υλικό, θα διαχειρίζεται τις καταχωρίσεις, θα απαντά σε ερωτήσεις αγοραστών, θα διαπραγματεύεται συμφωνίες, θα οργανώνει τη χρηματοδότηση και θα ολοκληρώνει την πώληση - όλα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση», ανέφερε η Phyron.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου -Tesla, Alphabet, Meta, Microsoft, Apple και Amazon - ανακοινώνουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους και ενημερώνουν τους επενδυτές για την πρόοδο των επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

