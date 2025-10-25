Η OpenAI χτυπάει πλέον τη Google στην καρδιά της. Τι έγινε στο πρόφατο παρελθόν με τη Yahoo και τη Google.

Μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της βρίσκεται η Google. Η OpenAI χτυπάει πλέον τη Google στην καρδιά της. Στον Chrome. Και αυτό μπορεί να αλλάξει για πάντα το σημερινό ίντερνετ, αλλά και να δοκιμάσει τη Google, η οποία ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί μπροστά σε μια καθημερινή μάχη για τη διατήρηση της θέσης της, ίσως και ακόμα χειρότερα....

Το γνωστό «too big to fall» δεν ισχύει και αυτό είναι κάτι που έχει αποδειχθεί στην πράξη. Η ίδια η ιστορία της Google διδάσκει ότι κανείς τελικά, όσο μεγάλος και να είναι, δεν αποκλείεται να πέσει.

Τι γίνεται σήμερα

Η Google είναι αντιμέτωπη με την OpenAΙ, η οποία κάνει τα δικά της βήματα και αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ το ChatGPT είναι το πλέον δημοφιλές καθημερινό εργαλείο για χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου.

Τώρα έφερε τον Atla ο οποίος προφανώς φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τον Chrome και να αλλάξει πλήρως το διαδίκτυο και τον τρόπο που γίνονται οι αναζητήσεις.

Ο Atlas αντικαθιστά την Google με το ChatGPT ως κύρια πηγή για εύρεση ιστοσελίδων και πληροφοριών. Ένα κουμπί «Ask ChatGPT» στην πάνω δεξιά γωνία σας επιτρέπει να συνομιλήσετε με το bot για τις σελίδες που επισκέπτεστε, να σας συνοψίσει ένα άρθρο ή να αναλύσει δεδομένα. Επίσης, φέρνει το ChatGPT ένα κλικ μακριά για εργασίες όπως η αναθεώρηση προσχεδίων email.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το βασικό είναι αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί αυτά που λέει ο Atlas...

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το ChatGPT να θυμάται και να ξανανοίγει σελίδες που έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν. «Ο στόχος ήταν να κάνουμε το ChatGPT πιο εύχρηστο ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Άνταμ Φράι, υπεύθυνος προϊόντος του Atlas στην OpenAI.

Ωστόσο, η εξέταση των πρακτικών ιδιωτικότητας του Atlas αποκάλυψε κάτι πιο σκοτεινό. Εφόσον δώσετε άδεια κατά τη ρύθμιση, ο περιηγητής δημιουργεί ένα μεγάλο αρχείο μνημών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τα εμφανίζει «όταν χρειάζεται».

Μπορείτε να πείτε στον Atlas: «Άνοιξε τα διακοσμητικά Halloween που έβλεπα την περασμένη εβδομάδα», και αυτός να το κάνει.

Ο Atlas θυμάται όχι μόνο διευθύνσεις ιστοσελίδων, αλλά και «γεγονότα και πληροφορίες» από τις ίδιες τις σελίδες βάσει περιλήψεων που δημιουργεί η OpenAI στους δικούς της διακομιστές. Μπορεί να θυμάται ότι έχετε επερχόμενο ταξίδι, προτιμάτε τη Delta Air Lines και χρησιμοποιείτε το Google Calendar, σύμφωνα με τον Φράι.

Τι κάνει η Google;

Ο γίγαντας δείχνει να έχει μείνει πίσω. Άλλωστε το καράβι είναι μεγάλο και στρίβει δύσκολα. Έχει το δικό της εργαλείο. Το Gemini. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δημοφιλία του ChatGPT.

Η τύχη της Yahoo απέναντι στη Google

Η Yahoo ήταν κάποτε αυτό που είναι σήμερα η Google. Αν κάποιος ρωτήσει σήμερα «Τι έγινε με τη Yahoo», πιθανότατα θα το ψάχνατε στο Google. Η αποτυχία της Yahoo, που κάποτε ήταν ένας από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους στον κόσμο, αποτελεί μια διδακτική ιστορία ίσως και για την ίδια τη Google σήμερα. Μπορεί να υπήρξαν μεγάλα λάθη από τους CEO (σε κάποια στιγμή τους άλλαζε σαν πουκάμισα), ωστόσο το βασικό πρόβλημα ήταν αλλού.

Η Yahoo ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1994 από τον Τζέρι Γιανγκ και τον Ντέιβιντ Φίλο, φοιτητές που σπούδαζαν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Στάνφορντ. Ξεκίνησε ως ένα project με τίτλο «Jerry and David’s Guide to the World Wide Web».

Η αρχική αποστολή της Yahoo, ήταν να καταγράψει και να κατηγοριοποιήσει τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ιστό. Σε μια εποχή που οι μηχανές αναζήτησης ήταν σχεδόν ανύπαρκτες η Yahoo ουσιαστικά οργάνωνε το χάος του διαδικτύου.

Μέσα στη δεκαετία του 1990, η Yahoo δοκίμασε να διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών της, δημιουργώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Yahoo Mail), τις ειδήσεις (Yahoo News) αλλά και την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (Yahoo Messenger).

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Yahoo είχε γίνει από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους παγκοσμίως, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτοξεύεται στα ύψη.

Τότε η Yahoo ήταν για το διαδίκτυο όσα είναι η σημερινή Google.

Μετά τη ραγδαία άνοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Yahoo άρχισε να αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και στρατηγικά λάθη που οδήγησαν τελικά στην… πτώση.

Μια πραγματικά απίστευτη στιγμή ήταν η απόφασή της να αρνηθεί την ευκαιρία να εξαγοράσει την Google στις αρχές της. Το 1998, οι ιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προσέγγισαν τη Yahoo προτείνοντάς της να αγοράσει την εταιρεία τους, αντί μόλις 1 εκατ. δολαρίων, καθώς ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η Yahoo αρνήθηκε... Η ιστορία από εκεί και πέρα είναι γνωστή.

Η Google είναι παγκόσμιος κολοσσός, η Yahoo παλεύει και είναι μηχανή αναζήτησης για το Μεξικό και μία-δύο χώρες ακόμη.

Γιατί η Yahoo απέτυχε στην Αναζήτηση;

Η Yahoo κυριάρχησε στο διαδίκτυο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Ήταν κάτι περισσότερο από μια μηχανή αναζήτησης. Οι χρήστες επισκέπτονταν την Yahoo για email, ειδήσεις, καιρό και ενημερώσεις για την αγορά μετοχών. Η εταιρεία αντιμετώπιζε την αναζήτηση ως ένα ακόμη χαρακτηριστικό της. Αυτή έγινε η μεγαλύτερη αδυναμία της.

Είχε η Yahoo Πάρα Πολλές Διαφημίσεις;

Η Yahoo επικεντρώθηκε στη διατήρηση των χρηστών στην πλατφόρμα της. Η αρχική σελίδα είχε διαφημίσεις banner, χορηγούμενους συνδέσμους και πολλαπλούς περισπασμούς. Οι χρήστες δυσκολεύονταν να λάβουν γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης. Οι διαφημιζόμενοι ωφελήθηκαν, αλλά οι χρήστες απογοητεύτηκαν.

Η Google εισήλθε στην αγορά με μια διαφορετική προσέγγιση.

Πώς Άλλαξε η Google την Αναζήτηση;

Δύο διδακτορικοί φοιτητές του Στάνφορντ εισήγαγαν ένα νέο σύστημα κατάταξης βασισμένο στη συνάφεια και όχι στην απλή αντιστοίχιση λέξεων-κλειδιών.

Πίστευαν ότι η κατάταξη θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και την αξιοπιστία των ιστοσελίδων και όχι μόνο πόσες φορές εμφανίστηκε μια λέξη-κλειδί.

Γιατί οι χρήστες προτίμησαν την Google;

Η Google είχε έναν απλό σχεδιασμό:

-Μία μόνο γραμμή αναζήτησης

-Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς περισπασμούς

-Ταχύτερα, πιο σχετικά αποτελέσματα

Οι χρήστες στράφηκαν γρήγορα στην Google επειδή παρείχε ακριβή αποτελέσματα χωρίς περιττή ακαταστασία.

Γιατί οι χρήστες άφησαν την Yahoo για την Google;

Η Yahoo επικεντρώθηκε στη διαφήμιση αντί να βελτιώνει την ποιότητα αναζήτησης. Όσο περισσότερες διαφημίσεις τοποθετούσε, τόσο πιο αργή γινόταν η εμπειρία. Οι χρήστες ήθελαν γρήγορα αποτελέσματα. Η Google τα παρείχε.

Εξελίχθηκε η Google πιο γρήγορα από την Yahoo;

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τακτικές SEO, όπως η υπερφόρτωση με λέξεις-κλειδιά, επηρέασαν τις κατατάξεις αναζήτησης. Οι ιστότοποι χαμηλής ποιότητας κυριάρχησαν στα αποτελέσματα.

-Η Google ενημέρωσε τον αλγόριθμό της για την εξάλειψη του spam.

-Η Yahoo συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στα έσοδα από διαφημίσεις έναντι της εμπειρίας χρήστη. Η Google κέρδισε την εμπιστοσύνη των χρηστών. Η Yahoo την έχασε.

Πώς βελτίωσε η Google την κατανόηση της αναζήτησης;

Η ενημέρωση Hummingbird (2013) βελτίωσε την ικανότητα της Google να κατανοεί την πρόθεση των χρηστών. Αντί να κατατάσσει σελίδες με βάση αποκλειστικά τις αντιστοιχίσεις λέξεων-κλειδιών, η Google ανέλυσε το πλαίσιο των αναζητήσεων. Οι χρήστες που αναζητούσαν «πώς να βράσετε ένα αυγό» και «πώς βράζεται ένα αυγό» άρχισαν να βλέπουν τα ίδια σχετικά αποτελέσματα.

Γιατί κέρδισε η Google τον πόλεμο των αναζητήσεων;

Η Google άλλαξε το διαδίκτυο δίνοντας προτεραιότητα στους χρήστες έναντι των βραχυπρόθεσμων εσόδων. Η Yahoo απέτυχε να εξελιχθεί.