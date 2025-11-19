Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον 3I/ATLAS.

Σε εγρήγορση βρίσκεται η NASA η οποία με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί την πορεία του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS.

Σε σχετική ανακοίνωση της Nasa, 12 διαστημόπλοια της NASA έχουν καταγράψει και επεξεργαστεί εικόνες του κομήτη από τότε που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου, ενώ αρκετά ακόμη θα έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν περισσότερες εικόνες καθώς ο κομήτης συνεχίζει να περνάει από το ηλιακό μας σύστημα.

Παρατηρώντας τον κομήτη από τόσες πολλές τοποθεσίες, η NASA σημειώνει ότι έχει την ευκαιρία να μάθει για τους τρόπους με τους οποίους ο 3I/ATLAS διαφέρει από τους εγχώριους κομήτες του ηλιακού μας συστήματος και δίνει στους επιστήμονες ένα νέο «παράθυρο» γνώσης για το πώς οι συνθέσεις άλλων συστημάτων μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας.

{https://www.youtube.com/watch?v=A55SUq2eDXg}

Οι πιο κοντινές εικόνες του κομήτη λήφθηκαν από το διαστημόπλοιο της NASA στον Άρη. Νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο, το 3I/ATLAS πέρασε από τον Άρη από απόσταση 19 εκατομμυρίων μιλίων, όπου παρατηρήθηκε από τρία διαστημόπλοια της NASA. Το Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) κατέγραψε μία από τις πιο κοντινές εικόνες του κομήτη, ενώ το MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) τροχιακό όχημα έλαβε υπεριώδεις εικόνες που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη σύνθεση του κομήτη. Εν τω μεταξύ, το Perseverance rover τράβηξε μια αμυδρή ματιά από την επιφάνεια του Άρη.

Δείτε τις εικόνες