Ο Atlas μπορεί να κάνει την περιήγηση σας στο διαδίκτυο πιο «βολική» - αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι είστε έτοιμοι να αναλάβετε το ρίσκο.

Ο δημιουργός του πιο δημοφιλούς chatbot στον κόσμο, του ChatGPT, κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα έναν διαδικτυακό περιηγητή που υπόσχεται να κάνει την πλοήγηση στο διαδίκτυο «έξυπνη». Σε αντάλλαγμα, το ChatGPT Atlas ζητά άδεια να παρακολουθεί - και να θυμάται - ό,τι κάνετε online.

Ο browser της OpenAI μας παρακολουθεί ακόμα πιο στενά κι από το Google Chrome. Κι αυτό σίγουρα λέει πολλά

Δεν καταγράφει μόνο τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, αλλά κατασκευάζει και «αναμνήσεις» για ό,τι βλέπετε και κάνετε σε αυτές.

Μπορεί ακόμη και να πάρει τον έλεγχο του ποντικιού σας και να περιηγηθεί για εσάς.

Είναι νωρίς για να αξιολογηθεί κατά πόσο οι νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης του Atlas είναι αρκετά χρήσιμες ώστε να δικαιολογούν τη συλλογή τόσων δεδομένων. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα είναι τεράστιες, και οι ρυθμίσεις για το τι θα μπορεί να θυμάται ο Atlas είναι τουλάχιστον συγκεχυμένες.

Η επιλογή περιηγητή έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποτελεί την καθημερινή σας πύλη στο διαδίκτυο - μια «πηγή» πολύτιμων πληροφοριών που οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για στοχευμένες διαφημίσεις, προκειμένου να σας κατευθύνουν σε συγκεκριμένους ιστότοπους και να εκπαιδεύσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη βάσει της συμπεριφοράς και των ενδιαφερόντων σας.

Η OpenAI δεν είναι η μόνη που προσπαθεί να επανασχεδιάσει τους περιηγητές με AI. Η μηχανή αναζήτησης Perplexity δημιούργησε τον περιηγητή Comet, ενώ η Google πρόσθεσε πρόσφατα το bot Gemini στο Chrome και αναμένεται να προσθέσει δυνατότητες που θα επιτρέπουν στο AI να εκτελεί εργασίες για εσάς.

Τι κάνει όμως πρακτικά ο Atlas;

Αντικαθιστά την Google με το ChatGPT ως κύρια πηγή για εύρεση ιστοσελίδων και πληροφοριών. Ένα κουμπί «Ask ChatGPT» στην πάνω δεξιά γωνία σας επιτρέπει να συνομιλήσετε με το bot για τις σελίδες που επισκέπτεστε, να σας συνοψίσει ένα άρθρο ή να αναλύσει δεδομένα. Επίσης, φέρνει το ChatGPT ένα κλικ μακριά για εργασίες όπως η αναθεώρηση προσχεδίων email.

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το ChatGPT να θυμάται και να ξανανοίγει σελίδες που έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν. «Ο στόχος ήταν να κάνουμε το ChatGPT πιο εύχρηστο ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Άνταμ Φράι, υπεύθυνος προϊόντος του Atlas στην OpenAI.

Ωστόσο, η εξέταση των πρακτικών ιδιωτικότητας του Atlas αποκάλυψε κάτι πιο σκοτεινό. Εφόσον δώσετε άδεια κατά τη ρύθμιση, ο περιηγητής δημιουργεί ένα μεγάλο αρχείο μνημών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τα εμφανίζει «όταν χρειάζεται».

Μπορείτε να πείτε στον Atlas: «Άνοιξε τα διακοσμητικά Halloween που έβλεπα την περασμένη εβδομάδα», και αυτός να το κάνει.

Ο Atlas θυμάται όχι μόνο διευθύνσεις ιστοσελίδων, αλλά και «γεγονότα και πληροφορίες» από τις ίδιες τις σελίδες βάσει περιλήψεων που δημιουργεί η OpenAI στους δικούς της διακομιστές. Μπορεί να θυμάται ότι έχετε επερχόμενο ταξίδι, προτιμάτε τη Delta Air Lines και χρησιμοποιείτε το Google Calendar, σύμφωνα με τον Φράι.

Αυτές οι «αναμνήσεις» επηρεάζουν την εμπειρία σας στον περιηγητή. Το ChatGPT προσαρμόζει τις απαντήσεις του με βάση τις «αναμνήσεις» του Atlas σε μελλοντικές συνομιλίες. Η αρχική οθόνη του περιηγητή προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις για το τι να κάνετε στη συνέχεια.

Αυτό το επίπεδο προσωποποίησης φέρνει κινδύνους για την ιδιωτικότητα που είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να ελεγχθούν. Υπάρχουν πράγματα που ίσως θέλετε το AI να θυμάται, και άλλα που σίγουρα όχι, όπως προσωπικά προβλήματα σχέσεων ή ευαίσθητες ιατρικές πληροφορίες.

Οι λεπτομέρειες για το τι θυμάται ο Atlas γίνονται σύντομα συγκεχυμένες. Η OpenAI αναφέρει ότι οι «αναμνήσεις» μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες που εκτελείτε και προτιμήσεις, αλλά όχι ολόκληρο το περιεχόμενο των σελίδων. Ο Atlas δεν πρέπει να θυμάται κυβερνητικά έγγραφα, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, διευθύνσεις, κωδικούς πρόσβασης, ιατρικά και οικονομικά δεδομένα, ούτε περιεχόμενο ενηλίκων.

Ωστόσο, δοκιμές έδειξαν ότι ο Atlas διατήρησε «αναμνήσεις» σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της Planned Parenthood Direct και ακόμη και το όνομα πραγματικού γιατρού, σύμφωνα με τη Λένα Κόεν από το Electronic Frontier Foundation. «Η εκτεταμένη συλλογή δεδομένων στον περιηγητή Atlas μπορεί να γίνει εφιάλτης για την ιδιωτικότητα των χρηστών», είπε.

Μπορείτε να ελέγξετε τις «αναμνήσεις» του Atlas, αλλά απαιτεί προσπάθεια.

Στη γραμμή διευθύνσεων μπορείτε να πείτε στον Atlas να μην θυμάται ορισμένες ιστοσελίδες. Η εκκαθάριση του ιστορικού περιήγησης υποτίθεται ότι διαγράφει τις μνήμες της συγκεκριμένης περιόδου. Στις ρυθμίσεις, ο Atlas εμφανίζει λίστα με τις «αναμνήσεις» που μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα ή όλες μαζί. Αυτή η λίστα είναι ξεχωριστή από τις «αναμνήσεις» που ήδη διατηρεί το ChatGPT.

Ο Atlas προσφέρει «λειτουργία ανώνυμης περιήγησης» που δεν προσθέτει ιστορικό ή μνήμες, αλλά όπως και η αντίστοιχη λειτουργία του Chrome, δεν κρύβει πλήρως τη δραστηριότητά σας από άλλους ιστότοπους ή ακόμη και από το ChatGPT.

Οι εταιρείες συχνά ισχυρίζονται ότι δίνουν έλεγχο στους χρήστες για τα δεδομένα τους, αλλά διασκορπισμένες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας δεν ισοδυναμούν με ουσιαστικό έλεγχο.

«Χρησιμοποιούμε τις "αναμνήσεις" αποκλειστικά για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες του Atlas - όχι για κάτι άλλο», είπε ο Φράι. «Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα εδώ διαφέρει πολύ από τις εταιρείες κοινωνικών δικτύων που δημιουργούν προφίλ ενδιαφερόντων».

Η OpenAI επίσης δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα διαφημίσεων - προς το παρόν.

Οι συνέπειες είναι σοβαρότερες από όσο φαντάζεστε

Η διαδικτυακή παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες: Θα μπορούν οι κυβερνήσεις να ζητήσουν από την OpenAI τα δεδομένα και τις μνήμες περιήγησης των χρηστών;

Τι γίνεται αν αφορά δραστηριότητες που είναι παράνομες σε ορισμένες χώρες, όπως η άμβλωση; Η OpenAI δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ΤΝ, ο Atlas υιοθετεί μια πιο συντηρητική προσέγγιση: εξ ορισμού δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του browser για εκπαίδευση της ΤΝ - αν και υπάρχει ρύθμιση για να το επιτρέψετε. Αυτό διαφέρει από τις συνομιλίες σας με το ChatGPT, οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση από προεπιλογή.

Ο Atlas εισάγει επίσης νέους κινδύνους επιτρέποντας στο AI να λειτουργεί τον browser για εσάς. Αυτοί οι «agents» μπορούν να κάνουν αγορές ή να ακυρώνουν συνδρομές, αλλά είναι επιρρεπείς σε λάθη, και όταν έχουν πρόσβαση σε στοιχεία σύνδεσης και πληρωμών, αυτό δίνει μεγάλη εξουσία στο AI.

Ο Φράι είπε ότι ο Atlas επιτρέπει τη χρήση του agent mode σε καθαρή έκδοση του browser και ότι ορισμένες υψηλού κινδύνου εργασίες που αφορούν χρήματα γίνονται μόνο σε παρακολούθηση από τον χρήστη.

Οι περιηγητές έχουν εξελιχθεί από απλά παράθυρα στο διαδίκτυο σε σύνθετα εργαλεία συλλογής δεδομένων.

Ο Atlas μπορεί να κάνει την περιήγηση πιο βολική - αλλά μόνο αν είστε άνετοι να αφήσετε την Τεχνητή Νοημοσύνη να μπει βαθιά στην προσωπική σας ζωή.