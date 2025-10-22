Η OpenAI την Τρίτη παρουσίασε το ChatGPT Atlas, έναν πολυαναμενόμενο διαδικτυακό περιηγητή που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και βασίζεται στο δημοφιλές chatbot της, αποτελώντας άμεση πρόκληση για την κυριαρχία του Google Chrome.

Η κυκλοφορία αυτή σηματοδοτεί τη νέα προσπάθεια της OpenAI να αξιοποιήσει τους 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες του ChatGPT, επεκτεινόμενη σε περισσότερες πτυχές της διαδικτυακής ζωής των χρηστών μέσω της συλλογής δεδομένων για τη συμπεριφορά τους στον browser.

Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει τη μετάβαση προς την αναζήτηση που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι χρήστες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε συνομιλιακά εργαλεία που συνθέτουν πληροφορίες, αντί να βασίζονται στα παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά της Google — εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην OpenAI και την Google.

Το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα τα σχέδια της OpenAI για την κυκλοφορία του browser. Το Atlas είναι ο νεότερος «παίκτης» σε ένα ήδη γεμάτο πεδίο από browsers με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Comet της Perplexity, το Brave Browser και το Neon της Opera, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν χρήστες προσθέτοντας εργαλεία που συνοψίζουν ιστοσελίδες, συμπληρώνουν φόρμες και γράφουν κώδικα.

Το Atlas επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν μια πλαϊνή γραμμή με το ChatGPT σε οποιοδήποτε παράθυρο, ώστε να συνοψίζουν περιεχόμενο, να συγκρίνουν προϊόντα ή να αναλύουν δεδομένα από οποιονδήποτε ιστότοπο.

Στη λειτουργία agent, η οποία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές, το ChatGPT μπορεί να αλληλεπιδρά με ιστότοπους εκ μέρους των χρηστών — ολοκληρώνοντας εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως η έρευνα και η κράτηση ενός ταξιδιού.

Σε επίδειξη την Τρίτη, οι προγραμματιστές της OpenAI έδειξαν πώς το ChatGPT μπορούσε να βρει μια συνταγή στο διαδίκτυο και να αγοράσει αυτόματα όλα τα απαραίτητα συστατικά. Ο «πράκτορας» περιηγήθηκε στον ιστότοπο της Instacart και πρόσθεσε τα προϊόντα στο καλάθι — μια διαδικασία που χρειάστηκε μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Ο περιηγητής είναι πλέον διαθέσιμος παγκοσμίως για macOS της Apple (AAPL.O). Οι εκδόσεις για Windows, iOS και Android θα κυκλοφορήσουν αργότερα.

Υπό την ηγεσία του Sam Altman, η OpenAI προκάλεσε σεισμό στη βιομηχανία τεχνολογίας με την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022. Μετά την αρχική επιτυχία, η εταιρεία αντιμετώπισε ισχυρό ανταγωνισμό από την Google και τη νεοφυή Anthropic, και αναζητεί νέους τομείς ανάπτυξης.

Η Google, από την πλευρά της, αναπτύσσει τρόπους προσαρμογής στις αλλαγές στη συμπεριφορά αναζήτησης από τότε που εμφανίστηκε το ChatGPT. Ανάλογα με το ερώτημα, κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης μπορεί πλέον να εμφανίζει μια επισκόπηση AI ή AI Mode, δίπλα στους παραδοσιακούς συνδέσμους, προσφέροντας μια εμπειρία παρόμοια με chatbot. Τον περασμένο μήνα, η Google ενσωμάτωσε το μοντέλο Gemini AI στο Chrome για χρήστες στις ΗΠΑ, με σχέδια να το επεκτείνει και στην εφαρμογή Chrome για iOS.

Σε μια επιτυχία για την Google, ομοσπονδιακός δικαστής τον Σεπτέμβριο αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν θα χρειαστεί να πουλήσει τον Chrome. Ο δικαστής Amit Mehta δήλωσε ότι η Google μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει συνεργάτες για την προώθηση της μηχανής αναζήτησής της, σημειώνοντας ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από κολοσσούς και startups απειλούν πλέον την παραδοσιακή αναζήτηση, καθιστώντας αυτές τις πληρωμές πιο αποδεκτές.

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, το Google Chrome διατηρεί την κυριαρχία του, με 71,9% μερίδιο στην παγκόσμια αγορά browser τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη StatCounter. Ωστόσο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο νέος browser της OpenAI θα μπορούσε να εισαγάγει νέο ανταγωνισμό για τα διαφημιστικά έσοδα.

«Η ενσωμάτωση της συνομιλίας μέσα σε έναν browser είναι το πρώτο βήμα για την OpenAI ώστε να αρχίσει να πουλά διαφημίσεις, κάτι που δεν έχει κάνει ακόμη. Μόλις η OpenAI αρχίσει να πουλά διαφημίσεις, θα μπορούσε να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από τη διαφημιστική αγορά αναζήτησης της Google, που κατέχει περίπου το 90% των σχετικών δαπανών», δήλωσε ο αναλυτής Gil Luria της D.A. Davidson.